Le roi sans couronne – Toni Carbos d’après Javier Cosnava – la chronique BD

Le 3 septembre 2025
- Scénariste : Javier Cosnava>
- Dessinateur : Toni Carbos
- Genre : Historique
- Editeur : Sarbacane
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 3 septembre 2025
1978. Une partie d’échec entre deux champions où, sur fond de guerre froide, tous les coups semblent permis…
Résumé : Les Philippines accueillent en juillet 1978 les championnats du monde d’échec, dont la finale oppose deux champions soviétiques. Champion en titre, soutenu par le KGB, le jeune Anatoli Karpov incarne la force de l’URSS. Face à lui se dresse Viktor Korchnoï, un dissident plus âgé qui a demandé l’asile en Suisse. La victoire de Korchnoï, soutenu par un étrange personnage, Melvin Cobb dit MC, serait un camouflet pour l’Union soviétique…
Critique : Roman de l’écrivain et scénariste catalan Javier Cosnava, adapté en bande dessinée par Toni Carbos, Le roi sans couronne est une fiction historique qui revient sur l’affrontement épique entre deux maîtres des échec au style de jeu et au caractère diamétralement opposé : Anatoli Karpov et Viktor Korchnoï. Les échecs constituent un élément du soft power soviétique durant la guerre froide, tant l’URSS brille dans ce domaine. Le championnat du monde qui se déroule en 1978 possède aux yeux du monde une valeur symbolique, dans la mesure où le dissident Korchnoï est en mesure de faire tomber le champion soutenu par le pouvoir soviétique. Le monde entier a ainsi les yeux rivés sur cette partie endiablée entre deux joueurs qui se détestent. Autour d’eux, chacun établit une stratégie de déstabilisation de l’adversaire…
- © Toni Carbos d’après Javier Cosnava / Sarbacane
Le récit de ce combat, raconté comme un thriller, est enchâssé par une trame parallèle qui donne une tonalité policière à l’album. Cette deuxième trame se constitue autour d’un duo formé par Melvin Cobb, un soutien de Korchnoï dont on ignore pour qui il travaille vraiment, et Benjamin, un vieil homme qui sort de prison après avoir purgé une peine pour un meurtre qu’il n’a pas commis et cherche à désormais la vérité… Jadis, Benjamin a sauvé Melvin Cobb, et ce dernier tâche de lui rendre la pareille pour résoudre son affaire.
- © Toni Carbos d’après Javier Cosnava / Sarbacane
L’ensemble du récit se déroule dans le cadre exotique des Philippines, ce qui donne aux planches de Toni Carbos ses tonalités chaudes. Le dessinateur opte pour des aplats de couleurs et un soin certain dans la reconstitution des décors. Les personnages et le traitement de l’action sont bien dans le style « franco-belge ». Le découpage, dynamique, sait jouer avec l’effet d’attente, et offre quelques belles scènes d’action. L’album parvient ainsi à tenir son lecteur en haleine jusqu’au bout.
112 pages – 22 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.