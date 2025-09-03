Le roi sans couronne – Toni Carbos d’après Javier Cosnava – la chronique BD

Résumé : Les Philippines accueillent en juillet 1978 les championnats du monde d’échec, dont la finale oppose deux champions soviétiques. Champion en titre, soutenu par le KGB, le jeune Anatoli Karpov incarne la force de l’URSS. Face à lui se dresse Viktor Korchnoï, un dissident plus âgé qui a demandé l’asile en Suisse. La victoire de Korchnoï, soutenu par un étrange personnage, Melvin Cobb dit MC, serait un camouflet pour l’Union soviétique…

Critique : Roman de l’écrivain et scénariste catalan Javier Cosnava, adapté en bande dessinée par Toni Carbos, Le roi sans couronne est une fiction historique qui revient sur l’affrontement épique entre deux maîtres des échec au style de jeu et au caractère diamétralement opposé : Anatoli Karpov et Viktor Korchnoï. Les échecs constituent un élément du soft power soviétique durant la guerre froide, tant l’URSS brille dans ce domaine. Le championnat du monde qui se déroule en 1978 possède aux yeux du monde une valeur symbolique, dans la mesure où le dissident Korchnoï est en mesure de faire tomber le champion soutenu par le pouvoir soviétique. Le monde entier a ainsi les yeux rivés sur cette partie endiablée entre deux joueurs qui se détestent. Autour d’eux, chacun établit une stratégie de déstabilisation de l’adversaire…

© Toni Carbos d’après Javier Cosnava / Sarbacane

Le récit de ce combat, raconté comme un thriller, est enchâssé par une trame parallèle qui donne une tonalité policière à l’album. Cette deuxième trame se constitue autour d’un duo formé par Melvin Cobb, un soutien de Korchnoï dont on ignore pour qui il travaille vraiment, et Benjamin, un vieil homme qui sort de prison après avoir purgé une peine pour un meurtre qu’il n’a pas commis et cherche à désormais la vérité… Jadis, Benjamin a sauvé Melvin Cobb, et ce dernier tâche de lui rendre la pareille pour résoudre son affaire.

© Toni Carbos d’après Javier Cosnava / Sarbacane

L’ensemble du récit se déroule dans le cadre exotique des Philippines, ce qui donne aux planches de Toni Carbos ses tonalités chaudes. Le dessinateur opte pour des aplats de couleurs et un soin certain dans la reconstitution des décors. Les personnages et le traitement de l’action sont bien dans le style « franco-belge ». Le découpage, dynamique, sait jouer avec l’effet d’attente, et offre quelques belles scènes d’action. L’album parvient ainsi à tenir son lecteur en haleine jusqu’au bout.