Le souffle du Diable – Ken Broeders – la chronique BD

Résumé : Madeleine tient avec son époux, Jean, une auberge sur une route de campagne. À force de travail, le couple a accumulé une belle somme d’argent, mais Madeleine a des ambitions élevées : à force de rénovation, elle souhaite accueillir une clientèle de plus en plus fortunée. Le couple héberge et fait travailler le jeune Benjamin, le demi-frère de Madeleine, avec qui les relations sont complexes. Derrière les réprimandes incessantes de Madeleine contre le garçon se cache en fait une blessure profonde qu’elle ne verbalise pas. L’auberge prospère jusqu’au jour où une brume épaisse envahit le ciel, accompagné d’une odeur de soufre. Cette situation qui dure sonne le glas de l’auberge : plus personne ne voyage, les récoltes sont détruites et la population a peur. On dit que cette brume serait « le souffle du diable ». Dans ce contexte pesant, les relations entre Madeleine et Benjamin s’enveniment…

Critique : L’éruption en 1783 du volcan islandais Laki constitue une véritable catastrophe non seulement pour les Islandais, mais aussi pour l’ensemble de l’Europe occidentale. L’activité volcanique provoque le rejet pendant plusieurs mois de gaz toxiques et de dioxyde de soufre, qui flotte au-dessus de l’Europe, fait baisser les températures et anéantit les récoltes. C’est à partir de cet événement méconnu que le dessinateur belge Ken Broeders imagine Le souffle du diable, dont le titre témoigne des croyances populaires pour expliquer un phénomène aussi exceptionnel. Du jour au lendemain, l’auberge de Madeleine et de Jean se trouve confrontée à l’absence de voyageurs et à la remise en cause de l’ordre social provoquée par cette étrange brume. La population apeurée entame une procession pour conjurer ce mauvais sort et s’interroge sur d’éventuels responsables. L’originalité de l’album réside dans la représentation de ces croyances à travers le regard du jeune Benjamin, qui croit percevoir des monstres dans cette inquiétante brume qui tue sa jeune amie Charlotte, déjà fragilisée par une mauvaise toux.

© Ken Broeders / Éditions Anspach

Ken Broeders crée une atmosphère pesante qui s’accroit tout au long du récit. La brume est représentée comme un voile qui bouche le paysage, et le jeu de couleurs – avec des teintes jaunâtres ou bleutées – renforce le sentiment de malaise qui transpire des planches. La brume confine la population, si bien que le récit se transforme progressivement en huis clos. Bientôt séparés de Jean, parti chercher de l’aide, Madeleine et Benjamin se retrouvent face à face, et doivent faire face à différents dangers. On découvre finalement que la brume n’est peut-être pas la principale menace qui pèse sur l’auberge…

© Ken Broeders / Éditions Anspach

Très soigné graphiquement, avec un dessin réaliste et expressif qui laisse une part importante à l’action, Le souffle du diable est un thriller enlevé qui joue sur les croyances et le mystère. De cette façon, Ken Broeders met en lumière les conséquences désastreuses d’une catastrophe naturelle, quelques années avant la Révolution française.