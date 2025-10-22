Le Vent qui descend de la Montagne T.1 - Sam Trouillas Guillem - la chronique BD

Résumé : Wan a soif d’aventures, mais ses pas le mènent vers une montagne étrange, où les animaux sauvages ne sont pas seulement ce qu’ils paraissent, et où les humains doivent vivre avec leurs courroux et leurs vengeances...

Critique : Adapter les légendes et les contes d’autres contrées pour les faire siennes, voilà l’entreprise que Sam Trouillas Guillem s’est attaché à construire avec cet album qui a puisé dans les cultures coréenne et japonaise pour voir ces yokaï, ces esprits de la nature, renard et serpent, qui vivent à la lisière des humains. Dans une quête qui montre davantage une initiation qu’une suite d’aventures, un jeune héros alterne entre les deux mondes, celui des hommes et celui des formes psychiques, pour les rassembler. Curieusement, le happy end attendu n’est pas (ou seulement partiellement) au rendez-vous, preuve s’il en est que ce conte s’inspire de ceux d’antan, où il fallait davantage effrayer les enfants que les émerveiller. Il y a d’ailleurs une certaine lenteur dans les péripéties, comme si la destination n’importait pas vraiment, mais plutôt les écueils qui ralentissent le voyage pour y parvenir.

© Kinaye / Guillem

Agréable et légèrement printanier, le dessin de l’auteur laisse le héros et l’esprit vagabonder au milieu de planches où le vert étale ses nuances. La forêt est reine, les décors simples, laissant la part belle à un petit nombre de personnages qui ont des traits enfantins ou adolescents, même lorsqu’il s’agit d’un animal. Une identification facile, qui permet au lecteur d’être immergé dès l’entame dans une histoire emballante. Sans jamais chercher à réellement faire peur, mais plutôt à rassurer et à expliquer les comportements, même lorsqu’il s’agit d’esprits malfaisants, une belle performance qui donne envie d’avoir d’autres tomes ou d’autres histoires à lire...

© Kinaye / Guillem

Conte aux sonorités familières dans les étapes mais avec un cadre un poil plus exotique, Le Vent qui descend de la montagne laisse entrevoir de belles possibilités du croisement des littératures et des cultures.