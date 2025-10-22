Le Vent qui descend de la Montagne T.1 - Sam Trouillas Guillem - la chronique BD

Le 22 octobre 2025
Un conte délicat entre Corée et forêt du Moyen-Âge.
Résumé : Wan a soif d’aventures, mais ses pas le mènent vers une montagne étrange, où les animaux sauvages ne sont pas seulement ce qu’ils paraissent, et où les humains doivent vivre avec leurs courroux et leurs vengeances...
Critique : Adapter les légendes et les contes d’autres contrées pour les faire siennes, voilà l’entreprise que Sam Trouillas Guillem s’est attaché à construire avec cet album qui a puisé dans les cultures coréenne et japonaise pour voir ces yokaï, ces esprits de la nature, renard et serpent, qui vivent à la lisière des humains. Dans une quête qui montre davantage une initiation qu’une suite d’aventures, un jeune héros alterne entre les deux mondes, celui des hommes et celui des formes psychiques, pour les rassembler. Curieusement, le happy end attendu n’est pas (ou seulement partiellement) au rendez-vous, preuve s’il en est que ce conte s’inspire de ceux d’antan, où il fallait davantage effrayer les enfants que les émerveiller. Il y a d’ailleurs une certaine lenteur dans les péripéties, comme si la destination n’importait pas vraiment, mais plutôt les écueils qui ralentissent le voyage pour y parvenir.
© Kinaye / Guillem
Agréable et légèrement printanier, le dessin de l’auteur laisse le héros et l’esprit vagabonder au milieu de planches où le vert étale ses nuances. La forêt est reine, les décors simples, laissant la part belle à un petit nombre de personnages qui ont des traits enfantins ou adolescents, même lorsqu’il s’agit d’un animal. Une identification facile, qui permet au lecteur d’être immergé dès l’entame dans une histoire emballante. Sans jamais chercher à réellement faire peur, mais plutôt à rassurer et à expliquer les comportements, même lorsqu’il s’agit d’esprits malfaisants, une belle performance qui donne envie d’avoir d’autres tomes ou d’autres histoires à lire...
© Kinaye / Guillem
Conte aux sonorités familières dans les étapes mais avec un cadre un poil plus exotique, Le Vent qui descend de la montagne laisse entrevoir de belles possibilités du croisement des littératures et des cultures.
144 pages – 21,90 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.