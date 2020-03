Le Voyage d’Abel – Bruno Duhamel et Isabelle Sivan - critique

Résumé : Le Voyage d’Abel nous emmène à Reclesne, petit village où vit Abel, vieil homme solitaire qui a repris la ferme familiale. Abel rêve de voyage, sa vie lui pèse beaucoup mais aura-t-il le courage de partir ?

Abel est un vieil homme bougon, seul, enfermé dans une routine qui l’étouffe. Il se prépare à se séparer de sa ferme pour lever le camp et partir, enfin, pour les tropiques, peut-être ailleurs mais aussi loin. On se demande rapidement depuis combien de temps Abel attend et surtout, va-t-il vraiment partir ?

Cette histoire trace par petites touches la vie d’Abel, le réveil, la sortie des chèvres, le tour au café, à la poste, à la charcuterie itinérante... Autant de moments qui se répètent au fil des saisons et qui nous dévoilent un peu du caractère d’Abel. Isabel Sivan a dressé un beau portrait. On s’attache rapidement à ce vieil homme et on ressent cette sensation d’enfermement qui l’étouffe. Quelle porte de sortie Abel va-t-il trouver ? C’est la question qui nous taraude tout au long de l’album.

Nous avons eu le sentiment que cette BD permet de mieux comprendre l’évolution des histoires solo que Bruno Duhamel a écrites ensuite, quand il a pris la plume.

Partant de Abel, ce personnage qui veut partir, nous avons pensé à Jamais avec ce personnage qui ne veut pas partir, puis à Le Retour avec ce personnage qui est parti. Comme une forme de trilogie du voyage, ou du non-voyage qui apparaît.

Trois figures solitaires. La première a été écrite par Isabelle Sivan et a forcément inspiré les deux autres pensées par Bruno Duhamel.

Isabelle Sivan pose petite touche après petite touche, comme un peintre sur une toile, coup de pinceau après coup de pinceau.

Isabelle Sivan, Bruno Duhamel /Grand Angle

Bruno Duhamel, qui est dessinateur de ce récit, nous offre un beau dessin soigné, optant pour du noir et bleu, avec des pointes de blanc. En effet, c’est une ambiance bleutée qui plane sur l’album et sur toute cette histoire. Le bleu remplace les autres couleurs. A part quelques touches particulières qui ressortent d’autant plus. Comme le jaune ou encore du rose qui arrive à certains moments. Ce bleu illustre l’enfermement dans lequel vit Abel, comme si les couleurs ne pouvaient pas éclairer sa vie, à part à certains moments, comme le jaune du soleil de ce guide de voyage pour l’Éthiopie..

Des compositions qui mettent en avant des scènes, des petits moments, des inserts sur tel objet, un réveil, un oiseau...

Autant de moyens de ralentir le temps, ce temps qui ronge Abel petit à petit, chaque jour, chaque semaine, chaque année...

Car pour nous positionner dans la tête d’Abel, Sivan et Duhamel jouent sur l’élongation du temps. Ce temps imperturbable, cyclique, ce quotidien qui se répète sans jamais être vraiment le même. Abel souhaite partir mais tout semble le coincer à Reclesne. Et principalement lui-même...

Le Voyage d’Abel est une histoire touchante sur un vieil homme qui cherche la force de quitter son monde. Une histoire réussie, qui nous rappelle que parfois, le plus grand obstacle qu’on rencontre pour changer sa vie, c’est soi-même.