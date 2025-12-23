Semaine du 24 décembre 2025 : les sorties en salle

Fatih Akin est de retour avec Une enfance allemande - Île d’Amrum, 1945 . Sont également à l’affiche des films de Louise Hémon, Camille Lugan et Sang-il Lee.

News : Les nouveautés de la semaine du 24 décembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

© Dulac Distribution

– L’engloutie, de Louise Hémon

– La femme de ménage, de Paul Feig

– Ikkis, de Sriram Raghavan (sortie : 25 décembre)

– Le maître du Kabuki, de Sang-il Lee

– La pire mère du monde, de Pierre Mazingarbe

– Retta Thala, de Krish Thirukumaran (sortie : 25 décembre)

– Sarvam Maya, de Akhil Sathyan (sortie : 25 décembre)

– Selon Joy, de Camille Lugan

– Le temps des moissons, de Huo Meng

– Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, de Sameer Vidwans (sortie : 25 décembre)

– Une enfance allemande - Île d’Amrum, 1945, de Fatih Akin

Longs métrages documentaires

– Libertalia, de Safia Benhaïm

– Mountain Adventure - Au-delà des frontières, de Caspar Mazzotti

Long métrage d’animation

– Bob l’éponge - Le film : un pour tous, tous pirates !, de Derek Drymon

Reprises

– Mariage royal, de Stanley Donen (1951)

– Metropolis, de Rintaro, Haruyo Kanesaku (2001, film d’animation)

– La panthère rose, de Blake Edwards (1963)