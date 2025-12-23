Semaine du 24 décembre 2025 : les sorties en salle

Le 23 décembre 2025
Fatih Akin est de retour avec Une enfance allemande - Île d’Amrum, 1945. Sont également à l’affiche des films de Louise Hémon, Camille Lugan et Sang-il Lee.
News : Les nouveautés de la semaine du 24 décembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– L’engloutie, de Louise Hémon
– La femme de ménage, de Paul Feig
– Ikkis, de Sriram Raghavan (sortie : 25 décembre)
– Le maître du Kabuki, de Sang-il Lee
– La pire mère du monde, de Pierre Mazingarbe
– Retta Thala, de Krish Thirukumaran (sortie : 25 décembre)
– Sarvam Maya, de Akhil Sathyan (sortie : 25 décembre)
– Selon Joy, de Camille Lugan
– Le temps des moissons, de Huo Meng
– Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, de Sameer Vidwans (sortie : 25 décembre)
– Une enfance allemande - Île d’Amrum, 1945, de Fatih Akin
Longs métrages documentaires
– Libertalia, de Safia Benhaïm
– Mountain Adventure - Au-delà des frontières, de Caspar Mazzotti
Long métrage d’animation
– Bob l’éponge - Le film : un pour tous, tous pirates !, de Derek Drymon
Reprises
– Mariage royal, de Stanley Donen (1951)
– Metropolis, de Rintaro, Haruyo Kanesaku (2001, film d’animation)
– La panthère rose, de Blake Edwards (1963)
