Bilan 2025 : Le top 10 de la rédaction cinéma

Le 26 décembre 2025
L’agent secret de Kleber Mendonça Filho arrive en tête de notre top 10 des films 2025 qui met en avant d’autres cinéastes dont Jafar Panahi, Paul Thomas Anderson et Pedro Almodóvar.
News : Le scrutin a été serré mais c’est finalement L’agent secret, le splendide thriller sociopolitique de Kleber Mendonça Filho, qui arrive en tête de notre classement, devant L’attachement, de Carine Tardieu, qui a intelligemment revisité les codes du mélodrame. Un genre dans lequel a également brillé Pedro Almodóvar, dont 2025 a marqué le grand retour, avec La chambre d’à côté. Des cinéastes confirmés en donné le meilleur d’eux-mêmes, souvent dans un registre politique ciblant, plus ou moins explicitement, des pouvoirs en place. C’est le cas de Jafar Panahi, Palme d’or à Cannes avec Un simple accident, Paul Thomas Anderson dans le tonitruant Une bataille après l’autre ou Sergei Loznitsa pour son exquise parabole Deux procureurs. Parabole qu’ont également déployée, afin de cerner un certain malaise contemporain, Óliver Laxe avec Sirāt ou Yórgos Lánthimos dans Bugonia. Et le cinéphile n’a pu être que comblé avec des propositions aussi diverses que la fresque The Brutalist de Brady Corbet ou la touchante chronique Mektoub, My Love : Canto due d’Abdellatif Kechiche.
Les classements individuels des membres de l’équipe reflètent un bel éclectisme qui fait la richesse de notre rédaction, des films d’auteur (Valeur sentimentale) au cinéma de genre (Dangerous Animals), des films français (L’étranger) aux productions hollywoodiennes (Avatar : de Feu et de Cendres), en passant par le cinéma asiatique (Résurrection) ; du documentaire (Tardes de soledad) au film d’animation (Mémoires d’un escargot). 2025 aura ainsi vu de nombreux longs métrages marquer les esprits, qu’ils soient signés Andrea Arnold (Bird), Nadav Lapid (Oui), Walter Salles (Je suis toujours là) ou Kirill Serebrennikov (La disparition de Josef Mengele). Et nous continuons de penser que la salle de cinéma reste le meilleur moyen d’apprécier une œuvre, quelle que soit la diversité de l’offre proposée par les plateformes.
Le top 10 cinéma 2025 de la rédaction d’AVoir ALire
1) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
2) L’Attachement (Carine Tardieu)
3) The Brutalist (Brady Corbet)
4) Un simple accident (Jafar Panahi)
5) Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson)
6) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
7) Sirāt (Óliver Laxe)
8) Mektoub, My Love : Canto due (Abdellatif Kechiche)
9) Deux procureurs (Sergei Loznitsa)
10) Bugonia (Yórgos Lánthimos)
Le top 10 de Margaux Balland
1) Le Clan des bêtes (Christopher Andrews)
2) Sirāt (Óliver Laxe)
3) L’Attachement (Carine Tardieu)
4) The Flats (Alessandra Celesia)
5) Partir un jour (Amélie Bonnin)
6) Évanouis (Zach Cregger)
7) Dangerous Animals (Sean Byrne)
8) Sinners (Ryan Coogler)
9) Bird (Andrea Arnold)
10) La Petite dernière (Hafsia Herzi)
Le top 10 de Robin Berthelot
1) Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson)
2) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
3) The Brutalist (Brady Corbet)
4) Deux sœurs (Mike Leigh)
5) Je le jure (Samuel Theis)
6) Les linceuls (David Cronenberg)
7) Marco, l’énigme d’une vie (Aitor Arragi, Jon Garaño)
8) Sirāt (Óliver Laxe)
9) The Things You Kill (Alireza Khatami)
10) L’Inconnu de la Grande Arche (Stéphane Demoustier)
Le top 10 de Thomas Bonicel
1) Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson)
2) 5 septembre (Tim Fehlbaum)
3) Queer (Luca Guadagnino)
4) Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan (Ken Scott)
5) Reflet dans un diamant mort (Hélène Cattet, Bruno Forzani)
6) F1® LE FILM (Joseph Kosinski)
7) Amélie et la métaphysique des tubes (Mailys Vallade, Liane-Cho Han)
8) Bugonia (Yórgos Lánthimos)
9) Vie privée (Rebecca Zlotowski)
10) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
Le top 10 de Laurent Cambon
1) Un simple accident (Jafar Panahi)
2) Oui (Nadav Lapid)
3) Mektoub, My Love : Canto due (Abdellatif Kechiche)
4) La voix de Hind Rajab (Kaouther Ben Hania)
5) L’Inconnu de la Grande Arche (Stéphane Demoustier)
6) Deux pianos (Arnaud Desplechin)
7) The Brutalist (Brady Corbet)
8) Deux procureurs (Sergei Loznitsa)
9) Les aigles de la République (Tarik Saleh)
10) Fragments d’un parcours amoureux (Chloé Barreau)
Le top 10 de Nicolas Colle
1) The Brutalist (Brady Corbet)
2) La Venue de l’avenir (Cédric Klapisch)
3) Qui brille au combat (Joséphine Japy)
4) La Condition (Jérôme Bonnell)
5) Dossier 137 (Dominik Moll)
6) Le Gang des Amazones (Mélissa Drigeard)
7) Louise (Nicolas Keitel)
8) L’Étranger (François Ozon)
9) Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson)
10) Avatar : De Feu et de Cendres (James Cameron)
Le top 10 de Gérard Crespo
1) The Brutalist (Brady Corbet)
2) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
3) Un simple accident (Jafar Panahi)
4) Cloud (Kiyoshi Kurosawa)
5) Deux procureurs (Sergei Loznitsa)
6) Évanouis (Zach Cregger)
7) Résurrection (Bi Gan)
8) Fantôme utile (Ratchapoom Boonbunchachoke)
9) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
10) ex æquo : La Disparition de Josef Mengele (Kirill Serebrennikov)
Oui (Nadav Lapid)
Le top 10 de Charlotte Dhubert
1) Je suis toujours là (Walter Salles)
2) Un simple accident (Jafar Panahi)
3) L’Attachement (Carine Tardieu)
4) Life of Chuck (Mike Flanagan)
5) Bugonia (Yórgos Lánthimos)
6) The Brutalist (Brady Corbet)
7) Jeunes mères (Jean-Pierre & Luc Dardenne)
8) 5 septembre (Tim Fehlbaum)
9) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
10) Eddington (Ari Aster)
Le top 10 de Jean-Baptiste Doulcet
1) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
2) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
3) Eephus, le dernier tour de piste (Carson Lund)
4) Black Dog (Hu Guan)
5) Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson)
6) Soundtrack to a Coup d’État (Johan Grimonprez)
7) Eddington (Ari Aster)
8) The Phoenician Scheme (Wes Anderson)
9) The Insider (Steven Soderbergh)
10) Dangerous Animals (Sean Byrne)
Le top 10 de Éric Françonnet
1) Mémoires d’un escargot (Adam Elliot)
2) Un parfait inconnu (James Mangold)
3) L’Attachement (Carine Tardieu)
4) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
5) La Pampa (Antoine Chevrollier)
6) Nino (Pauline Loquès)
7) À bicyclette (Mathias Mlekuz)
8) La Petite dernière (Hafsia Herzi)
9) Life of Chuck (Mike Flanagan)
10) Un ours dans le Jura (Franck Dubosc)
Le top 10 de Claudine Levanneur
1) Lire Lolita à Téhéran (Erin Riklis)
2) A Normal Family (Jin Ho-hur)
3) On vous croit (Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys)
4) L’Attachement (Carine Tardieu)
5) Qui brille au combat (Joséphine Japy)
6) La Femme la plus riche du monde (Thierry Klifa)
7) Dites-lui que je l’aime (Romane Bohringer)
8) Une enfance allemande - Île d’Amrum (Fatih Akin)
9) Dossier 137 (Dominik Moll)
10) La voix de Hind Rajab (Kaouther Ben Hania)
Le top 10 de Nadia Meflah
1) Magellan (Lav Diaz)
2) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
3) Mektoub, My Love : Canto due (Abdellatif Kechiche)
4) L’Arbre de la connaissance (Eugène Green)
5) Le Cinquième plan de La Jetée (Dominique Cabrera)
6) Tardes de soledad (Albert Serra)
7) Soundtrack to a Coup d’État (Johan Grimonprez)
8) Dites-lui que je l’aime (Romane Bohringer)
9) L’Intérêt d’Adam (Laura Wandel)
10) Histoires de la bonne vallée (José Luis Guerín)
Le top 10 de Virginie Morisson
1) Bugonia (Yórgos Lánthimos)
2) Deux procureurs (Sergei Loznitsa)
3) A Normal Family (Jin Ho-hur)
4) Un simple accident (Jafar Panahi)
5) F1® LE FILM (Joseph Kosinski)
6) Sing Sing (Greg Kwedar)
7) Sinners (Ryan Coogler)
8) Marcel et Monsieur Pagnol (Sylvain Chomet)
9) Un ours dans le Jura (Franck Dubosc)
10) Zootopie 2 (Byron Howard, Jared Bush)
Le top 10 de Fabrice Prieur
1) Left-Handed Girl (Tsou Shih-ching)
2) In the Summers (Alessandra Lacorazza)
3) La Chambre de Mariana (Emmanuel Finkiel)
4) L’Attachement (Carine Tardieu)
5) Un parfait inconnu (James Mangold)
6) Valeur sentimentale (Joachim Trier)
7) Dossier 137 (Dominik Moll)
8) Nouvelle vague (Richard Linklater)
9) Rebuilding (Max Walker-Silverman)
10) Mon gâteau préféré (Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha)
Le top 10 de Julien Rocher
1) Sirāt (Óliver Laxe)
2) La Chambre d’à côté (Pedro Almodóvar)
3) Je suis toujours là (Walter Salles)
4) Valeur sentimentale (Joachim Trier)
5) Queer (Luca Guadagnino)
6) Nino (Pauline Loquès)
7) Maria (Pablo Larraín)
8) Vermiglio ou La mariée des montagnes (Maura Delpero)
9) The Insider (Steven Soderbergh)
10) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
Le top 10 d’Alfred Sébald
1) Tardes de soledad (Albert Serra)
2) Mekhtoub, My Love : Canto due (Abdellatif Kechiche)
3) ex æquo : Oui (Nadav Lapid)
Put Your Soul on Your Hand and Walk (Sepideh Farsi)
5) Sirāt (Óliver Laxe)
6) Une bataille après l’autre (Paul Thomas Anderson)
7) Aimer perdre (Harpo & Lenny Guit)
8) L’Agent secret (Kleber Mendonça Filho)
9) Deux procureurs (Sergei Loznitsa)
10) Deux sœurs (Mike Leigh)
Le top 10 de Justine Van Mastrigt
1) Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Film 1 (Haruo Sotozaki)
2) Touch - Nos étreintes passées (Baltasar Kormákur)
3) Wicked : Partie 2 (John M. Chu)
4) Avatar : De Feu et de Cendres (James Cameron)
5) Destination Finale Bloodlines (Zach Lipovsky, Adam B. Stein)
6) Sinners (Ryan Coogler)
7) Zootopie 2 (Byron Howard, Jared Bush)
8) La Femme la plus riche du monde (Thierry Klifa)
9) Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan (Ken Scott)
10) De l’univers de John Wick : Ballerina (Len Wiseman)
