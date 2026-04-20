Les amitiés sauvages – Mette Vedso, Sofie Louise Dam - la chronique BD

Résumé : Lars, un enfant sur son vélo, protège ses mains du froid avec ses manches. Ce geste lui rappelle Joy et leur jeu et puis cet anniversaire où s’est produit l’incident. Un incident que Lars a vu, sans oser en parler et qui depuis pèse lourd sur sa conscience.

Critique : Lars se rappelle les faits advenus il y a un certain temps. Et surtout, il se rappelle son silence. Mais quel poids peut avoir le témoignage d’un enfant ? Avec cette BD, Mette Vedso explore une situation compliquée : la différence et son rejet. La réaction par rapport à l’injustice, les conséquences d’une situation déformée par les uns et les autres jusqu’à atteindre un niveau où il n’est plus possible de soigner les blessures, de revenir en arrière ou de réparer les incompréhensions.

Lars se retrouve le témoin silencieux parce qu’il n’ose pas parler, mais aussi parce qu’il ne sait pas comment le faire, parce qu’il ne perçoit pas tout de suite l’importance de la situation ou l’évolution qu’elle pourra occasionner. Et Lars n’est qu’un enfant. Est-ce vraiment à lui de porter ce poids sur ses épaules ? Alors que les adultes ne s’interrogent pas sur les événements et jugent sans avoir été présents ou alors veulent balayer sous le tapis toute l’histoire pour ne pas en parler.

Cette BD nous entraîne dans les réflexions d’un enfant qui revient en arrière sur les faits. Alors que naît une amitié, un drame se prépare. Le lecteur, comme Lars, se retrouve témoin de l’incident et comme lui, il ne pourra pas en parler. La narration reste sur le point de vue de Lars, qui ne saisit que par bribes tout ce qui se joue ensuite. Le lecteur se retrouve surtout dans la tête de l’enfant. Ce qui nous amène à nous poser la question : qu’aurions-nous fait à la place de Lars ? Bien sûr, notre réponse est influencée par le fait que nous sommes adultes, que nous avons un certain recul, une expérience. Il est important de pousser le raisonnement plus loin, qu’aurait pu faire Lars en tant qu’enfant dans cette histoire ? Quelle idée aurait-il pu avoir, pour ne pas se retrouver avec ce poids sur le cœur et pour éviter une injustice ?

Finalement, dans cette affaire, il n’y a pas de gagnant et de perdant. Tout le monde est impacté et personne ne retire rien de ce qui s’est passé. Il reste une façade qu’on se donne, chez les enfants, pour tenir le coup ou pour cacher ses émotions, et chez les adultes pour préserver les apparences.

Mette Vedso et Sofie Louise Dam / La Doux

Sofie Louise Dam met en image ce récit, qui oscille entre roman illustré et bande dessinée. Les pensées de Lars sont illustrées par de grandes images au service d’un texte typographié. Et puis se mêlent textes et bulles dans le dessin, pour arriver à un format BD, avec des cases qui s’enchaînent, pouvant ensuite évoluer vers un autre format mixte, où le texte typographié s’insère à la place d’une case dans la planche. On avance ainsi dans une lecture fluide, évolutive où se déroule l’action en suivant les pensées et les regrets de Lars.

La dessinatrice adopte un style naïf, qui contribue à nous ramener à hauteur d’enfant. Des personnages stylisés, une technique mêlant des effets crayons de couleur et peinture à l’eau, comme l’aquarelle. Le tout est réalisé dans un encrage fin. Les paysages sont aussi stylisés, mais la nature foisonnante semble omniprésente. Source de refuge, de jeu, d’entente, elle devient aussi le lieu de l’incident. Ces grands décors vides qui parfois occupent la page, avec un petit encart de texte au milieu, nous gardent dans ce quartier où vit Lars, entre sa maison, ses amies et l’école.

Les amitiés sauvages dénonce les effets négatifs de groupe, en nous plongeant dans un regard d’enfant. Cette BD aide à comprendre aussi tout ce qui se joue dans ce qui n’est pas dit, mais simplement ressenti avec force.