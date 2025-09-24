Les Carnets T.3 : Avant toute chose – Carl Norac, Eléonore Scardoni - la chronique BD

Carl Norac écrit les textes, poésies qui courent le long de ce cahier, tandis qu’Éléonore Scardoni propose ses créations, gravures, sonogrammes, pour enrichir le texte, ou pour être enrichies par ce dernier.

Résumé : {Avant toute chose} commence sur l’idée d’une note de musique, et un calque transparent dévoilant une page jaune ornée d’un rectangle noir. Le son et l’image, les mots et l’illustration, tout se mélange pour ce voyage partant du big bang.

Critique : Ce cahier vous entraînera dans la poésie des mots et des images. Voyage expérimental, aller-retour où musique et paysage se lient. L’univers a-t-il démarré par un son ou par une vision ? Peu importe la réponse, le trajet compte plus que la destination.

C’est l’exploration de ces idées que nous propose ce cahier. Pour en profiter, il est important d’accepter de s’immerger. Le texte ouvre une porte, les gravures impliquent de prendre le temps de s’y attarder, de les parcourir comme on visiterait un tableau, de laisser venir les images et les idées et non d’y calquer nos concepts. Les textes courts jalonnent les étapes du voyage, invitent à laisser danser les mots, à les sentir prendre vie au contact des illustrations.

© Carl Norac, Eléonore Scardoni / Cotcotcot Éditions

Les gravures et illustrations d’Éléonore Scardoni nous entraînent ailleurs. Vous trouverez des dessins à la mine de plomb, traçant par des traits de couleur les paysages visités par la dessinatrice, ainsi qu’une majorité de lithographies étonnantes où l’image semble fractionnée, hachurée, coupée par des traits, qui évoquent parfois des formes d’ondes sonores. On se penche pour examiner les lignes et les courbes et tenter de retrouver un paysage familier, des repères. Les couleurs simples ou doubles, bleu et jaune, noir et orange, créent des décalages ou font ressortir un détail dans l’image. Il y a également un travail de composition. Ces représentations ne sont pas simplement posées sur la page, elles sont multipliées, découpées, amputées, agrandies ou réduites. Chaque page de ce cahier est une surprise.

C’est une bonne nouvelle qu’il reste des éditeurs prêts à emmener les lecteurs dans un voyage expérimental. Notons la très bonne qualité de l’édition simple, dotée d’une couverture sobre comportant des gaufrages grisés. Quand vous passez votre main sur le doux papier de la couverture, vous sentez le relief du dessin.

Avant toute chose est une belle immersion où vos sens navigueront entre les mots, les images, à la recherche des sons et de la musique dans ces paysages fractionnés. Qu’y avait-il avant toute chose ? Le plus important est peut-être juste de se poser la question et se laisser porter par nos réflexions.