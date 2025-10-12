Les enfants du Pays – Annick Kamgang, Adelphe Touck Ntep – la chronique BD

Résumé : Miriam est d’origine camerounaise, elle s’est installée depuis longtemps en France après ses études d’infirmières et y vit seule avec son fils Marcus, jeune adolescent. Un soir de décembre 2019, le passé la rattrape : un cousin qu’elle n’a pas vu depuis très longtemps la contacte parce qu’il est de passage à Paris. Il l’invite à venir au Cameroun avec lui. Elle hésite, mais le lendemain ce cousin lui apprend que son père est très malade. Malgré une certaine amertume dans le cœur vis-à-vis de son père qui l’a abandonnée elle et sa famille en 1991 et dont elle n’a plus eu de nouvelles depuis, elle décide de faire le voyage. Elle emmène avec elle Markus, qui contrairement à sa mère a très envie de rencontrer son grand-père, Hubert. En arrivant au pays, elle découvre un vieil homme malade, qui semble terrifié à l’idée qu’il puisse être traqué jusque sur son lit d’hôpital. Miriam sonde sa famille, mais peu de personnes semble connaître le passé de son père qui devint après ses études un haut dignitaire du gouvernement camerounais. Elle décide alors de mener l’enquête sur son histoire et retrouve peu à peu d’anciennes connaissances de son père. Au fur et à mesure de sa quête de vérité, elle découvre le parcours politique de son père. Son enquête ne manque pas d’agacer certaines personnes. Une histoire familiale en même temps qu’un thriller policier, cette bande dessinée mêle la fiction à l’histoire contemporaine d’un pays africain qui connut des conflits mortifères au moment de sa décolonisation et fut, après les années 1970, embrigadé dans la politique néocoloniale de la France en Afrique que certains appellent « la Françafrique ».

Critique : « Les enfants du Pays », est le nom que se sont attribués les Camerounais engagés au sein de l’Union des Populations du Cameroun (UPC). Entre 1948 et 1971, le Cameroun éprouva un conflit intérieur assez largement méconnu du grand public. Il opposa l’administration (coloniale française puis camerounaise) contre l’UPC, mouvement de libération nationale fondé en 1948 et qui prit les armés dans la décennie 1950.

De ces « enfants du Pays » et de leur combat pour la liberté, cette bande dessinée vient nous en apprendre un peu plus. Elle nous introduit dans cette page de l’histoire camerounaise avec précision, mais aussi simplicité. Par un récit plein de suspens l’autrice parvient à nous faire comprendre les enjeux de cette guerre tout en l’intégrant dans une intrigue familiale.

Car cette bande dessinée est une fiction avant tout. Elle s’inspire de l’histoire personnelle de l’autrice et de sa famille, comme en témoignent la dédicace du livre et le petit dossier photographique à la fin de l’album. Annick Kamgang, l’autrice, assistée en partie pour le scénario par Adelphe Touck Ntep, a imaginé un album qui nous tient en haleine dès le début, avec une scène introductive de filature en plein cœur des rues de Yaoundé comme entrée en matière. Tout comme, elle arrive à nous parler avec justesse du poids de l’histoire de la décolonisation et de l’influence de la politique néocoloniale française dans ce pays, elle réussit à faire pénétrer le lecteur.rice dans une histoire de famille faite de silence, d’ignorance et de courage. Elle nous fait en même temps voyager dans le Cameroun d’hier et d’aujourd’hui. Miriam, le personnage principal, est à la fois la mère de Markus qui ne connaît pas son histoire familiale et la fille d’Hubert dont elle n’a plus de nouvelles depuis trente ans. Exprimant déjà de la colère, puis de la stupéfaction envers lui et plus elle recolle les morceaux d’histoire de son père plus il devient pour elle un personnage complexe et mystérieux. Elle recueille un après un des témoignages sur sa vie, mais se faisant, elle devient gênante aux yeux de certains et un climat de menace s’installe progressivement autour d’elle.

Le scénario est solide et bien construit. La mise en page est classique et le dessin est plutôt sobre. L’ouvrage est uniquement réalisé en noir, bleu et blanc. Le fonds des pages est noir quand il s’agit de revenir sur l’histoire et blanc quand l’intrigue revient à la situation présente. Enfin, tous les personnages quel que soit leurs couleurs de peau sont dessinés en blanc. Nous pouvons nous demander s’il s’agit là d’un parti-pris de l’autrice ? Ce choix graphique ne paraît pas anodin. Il a l’avantage de mettre tout le monde à égalité dans cette histoire où les relations entre les Européens et Africains sont faites de domination, de violence et de dénigrement.

À la fin de l’ouvrage, le journaliste Thomas Deltombe, coauteur d’un ouvrage de référence sur l’histoire du Cameroun [1] de cette période signe une postface qui éclaire les enjeux de la guerre décoloniale au Cameroun et les difficultés d’une construction mémorielle apaisée.

Nous refermons ce livre comme nous le faisons avec un bon roman policier, content d’avoir percé l’énigme en emboîtant les pas du personnage principal, Miriam. Et plus encore, nous refermons cet album avec le sentiment d’en avoir appris un peu plus sur l’histoire coloniale de la France et sur l’histoire des luttes pour l’indépendance menées par des combattants camerounais. Et c’est important quand les enjeux de cette histoire demeurent présents dans la vie politique des acteurs concernés.

Les enfants du Pays est édité par La Boite à Bulles, maison d’édition indépendante dont le projet est d’accompagner de jeunes auteurs dans l’édition et de présenter des œuvres narratives centrées sur le témoignage, l’histoire, l’intime et le militantisme. Avec cette bande dessinée, le pari est à nouveau complétement réussi.