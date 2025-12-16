Les Pompiers T.24 : Froid devant – Stédo et Cazenove - la chronique BD

Cazenove scénarise les histoires de ce nouveau tome. Et Stédo continue à dessiner cette brigade qui n’a pas toujours les pieds sur terre. Christian Favrelle réalise les couleurs de ce vingt-quatrième tome.

Résumé : Ce vingt-quatrième tome démarre par un voyage dans les cimes enneigées, où l’escouade dépanne d’autres pompiers spécialistes des interventions en montagne...

Critique : Avec cet album, vous découvrirez certaines des spécificités du métier de pompier en altitude. Mais rassurez-vous, rien de trop magistral, l’humour est au rendez-vous de chaque planche alors que les pompiers se rendent en altitude pour continuer à commettre de nouveaux impairs. On ne leur en tiendra pas rigueur. Cet arc narratif de la montagne ne dure qu’une partie de l’album. Nos héros redescendent vite retrouver la chaleur des villes, mais le retour au quotidien s’avère plus difficile que prévu, procurant de nouvelles sources de gags. Une bonne ambiance règne et on ne peut que sourire devant la mine déconfite des pompiers de montagne alors qu’ils découvrent un certain manque de compétences de la part de la brigade invitée à les aider. Cazenove arrive à mêler, au fil des gags, situations comiques et présentations de certaines règles d’intervention en altitude.

© Stédo et Cazenove / Bamboo

Stédo est toujours là pour apporter un style dynamique avec ces pompiers qui ne cessent de courir, sauter et tomber, ces camions qui foncent à travers les rues et ces expressions allant de la colère, la déception ou encore la panique. Christian Favrelle apporte ses couleurs et contribue à créer l’atmosphère alpine ou citadine.

Ce nouvel album mélange astucieusement la découverte des spécificités des interventions de pompiers en milieu alpin et l’humour de cette brigade qui fait souvent les choses de travers, pour le meilleur et, heureusement, uniquement pour nous faire rire.