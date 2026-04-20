Les rescapés de l’histoire – Julien Hervieux, Ronan Toulhoat, Silvio Camboni et alii - la chronique BD

Julien Hervieux scénarise ces petites histoires qui mettent en scène des survivants de catastrophes historiques. Pour les dessiner, un collectif d’artistes s’est réuni : Ronan Toulhoat, Silvio Camboni, Richard Guérineau, Jocelyn Joret, Jandro, Mig, Vince et Onofrio Catacchio. La mise en couleurs est assurée par Anaïs Blanchard et Annelise Sauvêtre.

Résumé : {Les rescapés de l’histoire} commence en 1120 au port de Barfleur, en France. Guillaume et son père, le roi d’Angleterre, doivent retourner dans leur pays natal. Ils embarquent chacun dans un bateau séparé. Ils ignorent encore que ce choix aura des conséquences inattendues, qui mettront en péril la couronne d’Angleterre...

Critique : Julien Hervieux nous propose un nouveau petit tour dans l’histoire du monde entre 1120 et 1990. Il nous raconte des accidents aériens, des naufrages de bateau, ou encore des navettes spatiales dysfonctionnelles. Quels que soient le lieu et l’endroit, il y a un ou une survivante. Comme d’habitude, Julien Hervieux s’appuie sur des faits historiques et ces histoires sont vraies. Ce qui l’est moins, ce sont les dialogues et le regard humoristique porté par le scénariste qui permettent de désamorcer les catastrophes et de rire de situations parfois fort inquiétantes. Chacun de ces huit récits se termine par une page illustrée de photos qui remet en contexte le désastre évoqué. Julien Hervieux nous propose des mésaventures réelles, qui dépassent souvent toutes les fictions.

Les blagues et les dialogues décalés, les personnages désabusés loin des réalités historiques nous font rire alors que l’on s’instruit en parallèle. Car ces événements sont tellement étonnants qu’il est difficile de les oublier.

© Fluide Glacial

C’est tout un groupe de dessinateurs qui illustre ces récits. Huit histoires, huit auteurs ! Cela permet, alors qu’on navigue d’une époque à l’autre, de changer de style graphique. Tous sont liés par une forme de semi-réalisme, mais tous sont caractérisés par la patte – ou plutôt les pinceaux – de leurs dessinateurs.

Ronan Toulhoat, Silvio Camboni, Richard Guérineau, Jocelyn Joret, Jandro, Mig, Vince et Onofrio Catacchio sont les huit artistes qui ont accepté de rejoindre cette aventure collective et de donner vie à ces personnages et événements historiques. Pour mettre en avant le graphisme tout en apportant du lien entre les styles, il fallait bien le talent de deux coloristes, Anaïs Blanchard et Annelise Sauvêtre. On passe ainsi de dessins texturés à des styles jouant plus sur l’aplat, dans des jeux de couleurs douces.

Les rescapés de l’histoire revient sur des survivants d’accidents ou de catastrophes. Certains ont marqué l’histoire alors que d’autres ont été oubliés, mais sont redécouverts grâce à cette BD.