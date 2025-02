Les Salamandres – Julien Frey, Adrian Huelva - la chronique BD

Résumé : {Les Salamandres} commence dans une sorte de parking. Un homme, Graham Gomez, le crâne mal rasé, est adossé à un mur couvert de sang. Il reprend son souffle en s’imaginant flotter dans le vide. Une semaine avant, il était loin de s’imaginer qu’il se retrouverait dans cette situation...

Critique : Graham Gomez, notre protagoniste, affronte bien des ennuis. Son obstination va le mener à sa perte. Il faut dire que Graham vit dans une société à la 1984 où tout est contrôlé et le moindre écart sanctionné. Et Graham en commet des écarts. A un moment, il ne pourra plus compter sur sa chance, et c’est lors d’une énième opposition que sa situation va empirer.

Le monde où évolue Graham comporte aussi une espèce particulière, des salamandres anthropomorphes, issues de tests génétiques sur des humains. Tout le monde a sa carte à jouer dans cet univers et chacun la joue, ce ne sont pas forcément les plus méritants qui s’en sortent. On se retrouve dans un monde dystopique classique, avec un pouvoir à la Big Brother, des arrangements entre amis et une révélation finale déjà vue par ailleurs. Le dénouement ouvre de nouvelles portes mais on se demande surtout comment Graham peut être aussi naïf et ne pas anticiper ce qui lui pend au nez, alors qu’il a parfaitement conscience du fonctionnement de cette société.

Mais ne boudons pas notre plaisir car les dessins d’Adrian Huelva, qui utilise une ligne claire appuyée pour poser cet univers, nous emmènent dans cette tyrannie masquée. Les aplats de couleurs apportent des touches d’ambiance et nous immergent un peu plus. La composition des planches demeure au service de l’histoire et l’on suite les déboires de notre héros qui ne peut que s’enfoncer dans les ennuis, vu son sale caractère.

Les Salamandres est un récit de science-fiction qui explore une voie classique avec un dessin réussi dans le style de la ligne claire.