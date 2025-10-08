Les Sentiers d’Anahuac - Romain Bertrand, Jean Dytar - la chronique BD

Résumé : Un jeune indien Mexica est repéré par le prêtre espagnol Bernardino de Sahagun pour son habileté au latin, faisant de lui un disciple de sa grande œuvre compilant des témoignages de la culture aztèque qui s’apprête à être effacée...

Critique : Découvrir Les Sentiers d’Anahuac au moment où l’on termine Azteca de Gary Jennings peut relever de la coïncidence pour le lecteur, mais il est clair qu’elle n’en est pas une pour Romain Bertrand. Celui-ci a nettement évoqué ses sources historiques pour mettre sur pied une œuvre potentiellement aussi importante que celle de l’auteur américain, car en prenant appui sur les mêmes idées, il y ajoute de nouvelles études qui mettent encore davantage en valeur le pouvoir et la présence des peuples autochtones, malgré l’entreprise de colonisation imposée par les Espagnols dans les années qui suivent la Conquista. De fait, c’est clairement cette génération, incarnée ici par Antonio Valeria - personnage historique puissant mais dont les annales gardent un certain mystère, exploité au mieux par l’auteur - que se concentre ce récit. Il s’agit de montrer la violence d’un déracinement qui intervient très vite, très violemment, et porte ses fruits sur une large partie de la population. Au milieu de cet effort autoritaire, la volonté du père Bernardino de Sahagun fait figure de lumière au milieu de l’obscurantisme, et la fascination ambivalente qu’éprouve cet homme vis à vis de la culture aztèque (ou mexica si l’on veut être précis) est ce qui va permettre d’en sauver une partie. Entre l’ascension au pouvoir et donc à la lumière du héros et l’évolution dans l’ombre de cet ouvrage qui sera le Codex de Séville, il y a un parallèle entre cette vision franciscaine et le destin du personnage principal.

© Delcourt / Dytar

Pour le dessin, Jean Dytar a cherché là aussi à surprendre en s’appliquant cette dualité : les personnages espagnols ont un graphisme hérité des gravures de leur époque, d’un trait et d’un brun austère, là où les autochtones voient leurs traits plus ronds, leurs couleurs plus vives, héritage des pictogrammes longtemps effacés mais redécouverts, écriture et art unique au monde. Il est par ailleurs intéressant de constater qu’en étant intégré à la culture espagnole, en apprenant le latin et en devenant un rouage de l’administration coloniale, le héros prend de plus en plus les contours graphiques de son oppresseur, mais reste tout de même attaché à son peuple, notamment par sa résistance dans la rédaction et la protection des volumes de l’Histoire de la Nouvelle Espagne.

© Delcourt / Dytar

Oeuvre graphique et historique d’une qualité rare, Les Sentiers d’Anahuac rappelle que la bande dessinée est une valeur désormais aussi sûre que le roman pour montrer, faire vivre et construire un récit à partir de la recherche universitaire.