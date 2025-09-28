Leur regard – Higo wu, Pei-Hsiu Chen - la chronique BD

Résumé : {Leur regard} débute simplement sur un enfant en tricycle au milieu de versions géantes de ses jouets accompagné d’une phrase toute simple « Aux yeux des adultes, l’enfant est encore un bébé ». S’ensuit un mouvement de recul qui replace chaque être vivant dans la chaîne de la vie...

Critique : Le recueil se présente à lire en format paysage, même si la tranche se situe sur la hauteur. Vous tournez ainsi les pages vers le haut pour dévoiler d’un coup texte et image. Les deux sont séparés, la planche du haut comporte une simple phrase, tandis que celle du bas présente une illustration. Bien sûr, les deux sont liés et plus qu’on ne le croit. Dès la première de ces images, c’est presque toute l’histoire qui est contenue en germe, mais l’on ne s’en rendra compte qu’à la fin. La démarche directe de Higo Wu repositionne l’adulte, l’enfant et le senior. Il crée une échelle compréhensible par tout un chacun pour placer ensuite l’homme par rapport aux autres formes de vie de la nature. Il nous fait ainsi comprendre que nous ne sommes que la partie d’un tout.

Cette réflexion d’échelle est menée à l’aide de phrases simples, qui ont l’avantage et la force d’être clairement accessible, autant par les adultes que par les enfants.

© Higo wu, Pei-Hsiu Chen / Cotcotcot Éditions

Les illustrations de Pei-Hsiu Chen permettent d’imager cette relativisation. Elle opte pour un dessin en bichromie, jouant uniquement sur du jaune et du bleu. Mais il ne s’agit pas seulement de mettre en image une phrase en jouant sur les échelles, mais au contraire de représenter des moments de vie, qui font ressortir la symbolique contenue dans le texte et rappellent d’une autre manière le lien entre l’homme et la nature, entre jeunes et vieux. Le dessin, de prime abord mis en scène de manière frontale, joue au fil des pages sur des perspectives, des fenêtres, des cadres, des points de vue surélevés qui nous plongent dans les décors et nous acheminent vers la belle conclusion de cette histoire. Cette dernière arrive après quelques pages de dessin prenant toute la double planche et où là encore, la vie sous toutes ses formes est représentée.

Le magnifique travail du pinceau et de l’encre bleue plus ou moins diluée permet d’apporter des textures et des volumes au dessin. Et l’on prend un plaisir magique à regarder le dessin et à en chercher le lien profond avec la phrase écrite au-dessus. Le lien de couleur est claire, car les phrases sont rédigées du même bleu que l’illustration.

Leur regard est un court livre, mélange de réflexions simples amenant à une conclusion importante et d’illustrations en bichromie représentant nos vies ainsi que celle du monde qui nous entoure. Une BD qui nous rappelle que toutes les formes de vie sont liées.