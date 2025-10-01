Lézards rêveurs – Moebius - la chronique BD

Entre 1995 et 1996, Moebius a rempli deux carnets de voyage d’annotations, de dessins et de BD réunis ici en un seul recueil. On se laisse porter avec plaisir avec ce trait qui dérive librement au fil des pages, tout en étant ébahi par la maîtrise de l’artiste.

Résumé : {Lézards rêveurs} commence par une étrange suite de dessins illustrant des rêves...

Critique : Avec ce recueil réunissant deux carnets de voyage de Moebius, nous découvrons les dessins réalisés lors de ces déplacements. Une introduction présente ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais dès les premières pages, on est emporté, intrigué, par ces croquis parfois esquissés, parfois finalisés à l’encre, et d’autres fois mis en couleurs. Normalement, le carnet de voyage permet à celui qui y dessine de consigner ce qu’il voit, une architecture, des portraits pris sur le vif, des esquisses dans les cafés. Dans cet ouvrage, on retrouve occasionnellement des immeubles ou des visages, mais le plus souvent, il s’agit de dessins lorgnant du côté de la science-fiction plus que du paysage. Moebius reproduit des morceaux de rêve, dessine des histoires qui lui viennent à l’esprit, il commence à tracer deux cases de BD qu’il ne remplit pas complètement.

Il est étonnant de découvrir comment ce dessinateur de talent utilise l’objet carnet de voyage. Il s’agit d’y dessiner des idées, de jeter un début de BD, parfois aux cases encrées, dans un style épuré ou de tracer un dessin d’une complexité incroyable, et les œuvres s’enchaînent ainsi au fil des pages. Si le plaisir de découvrir comment Moebius se sert de ses carnets ne suffisait pas pour s’y plonger, la qualité du trait finit de vous convaincre.

© Moebius / Moebius Production

En effet, ces carnets comportent certes quelques esquisses, des croquis, des lignes et courbes inachevées, mais tout cela côtoie des dessins d’une élégante beauté. Encrage fin, entrelacs de traits vertigineux, structures étranges, pierres creuses, tout cela se succède, se mêle, et nous emporte. Les couleurs sont également présentes dans certaines des créations, qu’il s’agisse de crayons de couleur ou d’aquarelles.

Examiner le trait, regarder comment les couleurs s’assemblent, comment le dessin est construit, et se dire que tout cela est réalisé dans un carnet, lors de voyages, est tout simplement ahurissant. La plus grande question qui surgit en nous à la lecture, est « mais qu’est-ce qui a bien pu faire naître en lui cette image à ce moment de son voyage ? ». Nous ne le saurons sans doute jamais, mais ces deux carnets témoignent de l’incroyable pouvoir créatif de Jean Giraud, dit Moebius.

Lézards rêveurs réunit deux carnets de voyages de Moebius, où l’on découvre de magnifiques dessins aux côtés de belles esquisses. Noir et blanc, couleurs, monde étranges nous donnent un aperçu de la liberté imaginative et de la maîtrise technique de l’artiste.