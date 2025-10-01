Lord of the Fans T.5 - Hiroshi Noda, Masayasu Fukushima - la chronique Manga

Résumé : La relation entre Rey, le Roi Démon, et Ellie, l’héroïne, va-t-elle enfin aboutir ? Les embuches sont nombreuses et nos deux protagonistes n’y sont pas étrangers... Embarquez pour le dernier acte de cette comédie !

Critique : Après cinq tomes, il est temps pour cette comédie de fantasy de se conclure. Cinq tomes pour nous raconter cette histoire mais qu’en retiendrons-nous ?

Nous avions laissé Rey et Ellie en plein questionnements sur leurs sentiments. Pour être honnête, rien n’a changé dans ce dernier tome. La mécanique du quiproquo entre nos deux protagonistes, qui a fait tout le ressort humoristique de Lord of the fans, est poussé à son paroxysme et nous régale.

MAOU GA ZUTTO MITEIRU vol.5 © Hiroshi NODA, Masayasu FUKUSHIMA / SHOGAKUKAN

Cet ultime volet amène un regard nouveau sur certains personnages comme Freyja, qui s’avère bien plus retorse que ce que nous pensions comme le montre son attaque aussi bien physique que morale sur la personne d’Ellie. Un autre personnage nous a surpris, Spector, magnat des affaires n’ayant qu’un but mercantile dans toutes ses actions, se révèle moins monochrome que ce que les précédents tomes nous avaient laissé penser.

MAOU GA ZUTTO MITEIRU vol.5 © Hiroshi NODA, Masayasu FUKUSHIMA / SHOGAKUKAN

C’est d’ailleurs cette ambiance qui nous a tenu en haleine dans ce cinquième tome, entre révélations et humour. Nous souhaitons remercier Sailor qui, comme nous, suit cette romance entre Rey et Ellie depuis le début et dont les multiples interventions sont toujours plus que bienvenues.

Nous refermons cette série avec un sourire double. Le premier franc en repensant à l’humour omniprésent, potache et décalé qui nous a séduit. Et un second plus nostalgique sur le message profond de cette série, un but que nous recherchons toutes et tous, trouver un sens à notre vie.