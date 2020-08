Lyon-Bayern Munich : la grosse cote

News : Dans ce Final 8 déjà inédit, les surprises se succèdent : après l’élimination de la Juve et de Manchester City par Lyon, après l’humiliation subie par le Barça (8 à 2 contre le Bayern, un score de baby-foot), il se pourrait bien que le célèbre adage de Gary Lineker subisse une petite modification : "le foot est un sport qui se joue à onze et à la fin, ce sont les Français qui gagnent", ce qui signifie que, satisfaisant les parieurs les plus osés, pour peu qu’ils aient misé gros, Lyon devrait l’emporter contre son adversaire du soir et assurer à une team gauloise le bénéfice de la coupe aux grandes oreilles, ayant éliminé le dernier club allemand encore en lice.

Seulement voilà : en face, il y a le Bayern de Lewandowski, Müller, Coutinho, Neuer, Perišić, peu décidé à être le dindon de la farce qu’on se racontera dans vingt ans, en citant la défaite du mythique "Rekordmeister" comme la plus improbable de toute l’histoire du foot germanique. Dans cette perspective, l’éternelle figure de proue de la Bundesliga ne devrait faire qu’une bouchée des joueurs de Rudi Garcia, le subtil tacticien, parce que les joueurs n’auront pas pris l’équipe d’en face pour les perdreaux de l’année.

Ce serait normal et on prépare déjà, après la raclée promise sur le terrain, les mots de remerciements, en évoquant tout le bonheur offert par les Gones, leur merveilleux parcours si inattendu, augurant tant d’espoirs, avec la politesse un peu forcée de celui qui a plus que rêvé le remake d’une finale (la coupe de la Ligue), s’est littéralement frotté les yeux, a vérifié qu’un club français contre un club français, ça peut aussi exister en dehors des dimensions étroites de la "Farmers League", comme le disent nos amis anglais, vaguement chambreurs. En vérité, il ne reste peut-être plus qu’un match pour que la C1 assure un successeur au Marseille de 93. Et forcément, ce soir, ça traversera bien l’esprit de quelques-uns, lorsqu’à deux minutes de la fin, Cornet plantera le seul but du match, dans la cage de Neuer.