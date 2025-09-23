Malgré nous : l’intégrale - Thierry Gloris, Marie Terray - la chronique BD

Résumé : Lorsque l’Allemagne nazie reprend le contrôle de l’Aslace, Louis Fisher est un étudiant avant tout amoureux, mais les désillusions ne vont pas seulement concerner son idylle avec une jeune bourgeoise, mais bien la légitimité familiale face à l’occupant...

Critique : Le devoir de mémoire impose de se souvenir de tout, du meilleur comme du pire. Entre résistance et collaboration, il y a eu ceux qui n’avaient pas le choix, et le choix d’écrire l’histoire de Louis Fisher, personnage fictif mais pouvant être assimilé à beaucoup de jeunes français enrôlés de force, en STO ou ici dans la SS, est téméraire pour un scénariste historique. Thierry Gloris s’est donc attaqué à retracer un périple, qui conduira son héros jusqu’à Stalingrad, avant un tournant inattendu : une perte de mémoire et un échange d’identité, qui sera aussi perturbant que les traumatismes des massacres conduits en Europe orientale... On notera que deux histoires d’amour viennent donner une dimension peut-être encore plus pathétique, mais elles sont achevées sans grandes larmes : la première incarne la jeunesse et la frivolité, la seconde la maturité et la dépendance, mais elles ne sont pas essentielles, ni au récit, ni au héros, qui s’en détachera comme il semble se détacher de tout. Au milieu, la famille subit elle aussi les affres de la guerre, à travers une déportation tardive qui achève en tragédie ce qui aurait pu être un récit optimiste.

© Soleil / Terray

Pour illustrer ce parcours atypique, Marie Terray a choisi une aquarelle lumineuse, même lorsqu’il fallait le gris du front, le rouge du sang et le vert des uniformes, car l’eau semble inonder ces pages. Auparavant, un soleil et des rues dorés avaient donné une teinte claire, là aussi presque optimiste. Le visage des personnages principaux avaient cette douceur, même le père blessé pour l’Allemagne qui parle du frère tué pour la France, qui va se diluer petit à petit dans ce gris de la guerre. Comme l’Europe, les nazis ont donc envahi l’aquarelle pour la rendre dure, et même la cabane qui sert de cache dans la forêt ne parvient plus à éclairer autant, prison douce-amère pour les deux protagonistes en cavale.

© Soleil / Terray

Réédition en intégrale d’un récit solide sur le côté allemand/français/alsacien, Malgré nous évoque un des problèmes de chaque guerre : le fait d’être pris entre deux feux et le peu d’options qui en découle.