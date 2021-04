Mist Gears Blast . T.1 - Hajime Tanaka, Yoichi Amano - la chronique BD

Résumé : Voici soixante-dix ans que l’humanité a été contrainte de se cacher, quasi éradiquée par une brume mystérieuse qui a fait muter la nature, et notamment les animaux, en monstres avides et féroces. Nagi sait au fond d’elle que son père, héros puissant du refuge souterrain, est encore en vie à la surface, et elle compte bien s’y rendre pour percer les secrets.

En abordant les premières pages de ce nouveau manga, nous pensions tomber sur une version plus légère du roman Silo de Hugh Howey. Raté, puisque moins de dix pages plus tard, l’héroïne était à la surface, en vie et bientôt dotée d’un gant façon Thanos qui transperce et assomme tout ce qui bouge. Elle va rapidement intégrer une escouade fantasque, entre lose avérée et style assumé, et rejoindre le projet utopique de son capitaine, Mist Gears, qui doit débarrasser la Terre de cette brume impénétrable. Entretemps, c’est du Gears of War édulcoré, avec du punch dans les dents. Oubliez donc Stephen King, il y a du moral en pagaille dans cette série qui démarre. Les surprises y sont donc légion, et l’action y est peut-être trop puissante, d’entrée de jeu, pour tenir le rythme. Mais les amateurs seront ravis de voir une héroïne décidée et des personnages hauts en couleur.

Hajime Tanaka, Yoichi Amano / Delcourt-Tonkam

Pas de couleur évidemment, mais un style Nekketsu aux accents plus Kodomo que Shonen, qui tire vers un public plus jeune et une violence sans effusions de sang ou insoutenable. A bien des aspects, Mist Gears Blast est une bonne décharge d’adrénaline sympathique, où il faut imaginer Nagi avec une teinte rose dans les cheveux, du bleu azur et de l’or partout malgré la brume. Bref, c’est un bon remède à la morosité pour tous les âges, et ce même dès le plus jeune.

Concentré d’énergie et d’action comme une boisson énergisante mais en manga, Mist Gears Blast permet de s’évader vers un monde aux allures déprimantes, mais qui va rapidement devenir plus joyeux et coloré, comme une sorte d’anti Attaque des Titans en cette période tristounette.