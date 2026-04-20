Mon adolescence explosive T.2 – Tao Nohara - la chronique BD

Tao Nohara continue à mener scénario et dessin de ce deuxième tome encore plus explosif que le précédent. On retrouve ce cocktail humour, action et émotion.

Résumé : Ce deuxième tome débute sur les chapeaux de roue. Raikichi est en route pour le centre de commandement des Forces d’auto-défense. C’est une nouvelle surprenante qui l’attend, la formation d’une brigade chargée d’enquêter sur les événements étranges. Raikichi sait que les responsables sont sa fille Haruo qui a développé de mystérieux pouvoirs explosifs et un autre enfant qu’il héberge, capable de se téléporter...

Critique : Ce nouvel opus nous entraîne de surprise en surprise : la nouvelle brigade avec des personnages inattendus qui entrent en scène. On assiste surtout à l’inquiétude de Raikichi qui décide d’entraîner les enfants afin qu’ils puissent survivre sans utiliser leurs pouvoirs. Le problème, c’est que Raikichi ne communique pas ses motivations à sa fille, tiraillé ente la famille et le secret d’État, et cela nuit terriblement à son entente avec Haruo. À côté de l’action, il y a donc toujours cette tension père-fille, entre amour et incompréhension. Tao Nohara sait nous donner les deux points de vue et nous faire comprendre les raisons de leur mésentente.

Le danger se rapproche et on ne saisit pas encore tous les enjeux de l’intrigue globale, qui sait garder son mystère. Pour équilibrer, l’action explose – c’est le cas de le dire en voyant le titre de la série – et les enfants doivent s’enfuir, sans savoir qu’ils vont de Charybde en Sylla. La situation semble dépasser Raikichi d’un côté et Haruo de l’autre, nous promettant dans le prochain tome une suite compliquée à gérer pour les protagonistes.

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Au dessin, Tao Nahara reste dans les codes classiques du manga grand public : stylisation des personnages, grands yeux, petite bouche, mix noir et blanc avec trames de gris et un encrage fin. La composition reste stable, sans se fractionner dans les scènes d’action. Et pourtant, on est entraîné à la suite d’Haruo et ses amis lorsqu’elle détale et se défend pour sauver leur vie.

Mon adolescence explosive T.2 accélère le rythme, tout en gardant le côté attachant des personnages et nous prépare visiblement encore plus d’émotion et de tension pour le prochain tome.