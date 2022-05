Mort de la chanteuse et actrice Régine

News : Née en Belgique de parents juifs polonais, Régine Zylberberg connaît une enfance et une adolescence tourmentée lors de la Seconde guerre mondiale, alors que sa famille s’est installée en France. Après la guerre, elle devient gérante du café parisien familial, puis occupe divers emplois dont ceux de vendeuse, serveuse et DJ, sous le nom de Régine. En 1956, elle crée sa propre discothèque, « Chez Régine », qui deviendra l’une des institutions de la vie nocturne parisienne et l’un des lieux people les plus fréquentés. Femme d’affaires avisée, elle ouvre d’autres établissements réputés, ce qui lui vaut le surnom de « reine de la nuit », de Paris à Saint-Tropez en passant par Cannes. En même temps, elle anime de nombreux clubs à travers le monde, côtoyant la jet set internationale. Régine connaît aussi la célébrité avec des chansons qui deviennent des tubes dans les années 60 et 70. Parmi les plus connus figurent Les p’tits papiers (1965), écrite et composée par Serge Gainsbourg ; et Azzuro (1969), version française d’un succès d’Adriano Celentano.

Régine apparaît également au cinéma, de 1962 à 1994. Elle débute au grand écran dans Le couteau dans la plaie d’Anatole Litvak. Elle joue parfois son propre rôle, comme dans Un monsieur de compagnie (1964) de Philippe de Broca ou Grosse fatigue (1994) de Michel Blanc, son dernier long métrage. Elle peut tenir des compositions plus sombres, actrice ratée dans Sortie de secours (1970) de Roger Kahane, ou prostituée déportée dans Le train (1973) de Pierre Granier-Deferre. On la sollicite pour la coproduction anglo-américaine Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express (1976) de Herbert Ross. Si elle est dirigée par Alain Jessua, Claude Berri et Claude Lelouch, c’est Claude Zidi qui lui offre son rôle le plus célèbre dans la comédie Les ripoux (1984), aux côtés de Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Régine poursuit sa carrière dans les décennies qui suivent mais essentiellement à la scène, de l’Olympia aux Folies Bergère en passant par l’Espace Cardin. Elle n’a par ailleurs jamais cessé d’être présente sur les plateaux télévisés. Régine est décédée ce 1er mai 2022 à l’âge de 92 ans.