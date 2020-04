Mort du chanteur Bill Withers

Le célèbre chanteur de soul music est mort le 30 mars dernier, à l’âge de 81 ans. Il avait signé d’éternels tubes comme Ain’t no sunshine ou Just the Two of Us .

News : La carrière de Bill Withers n’est pas longue : elle ne dure que quatorze ans, de 1971 à 1985. Neuf albums en tout. Mais sur son premier LP, Just as I Am, comme on disait alors, un immense tube soul, qui deviendra un classique, où sa voix claire, légèrement éraillée, fait merveille : Ain’t no sunshine, chanson nostalgique reprise par les plus grands artistes, comme Joe Cocker, Leonard Cohen ou Paul McCartney. A l’époque, le chanteur travaille encore comme ouvrier à l’usine où il fabrique des toilettes pour des Boeing 747. La musique, c’est ce qu’il pratique lorsqu’il a le temps, fréquentant les clubs de jazz. Il compose alors des chansons qu’il présente à plusieurs maisons de disques indépendantes. L’une d’elle, Sussex Records, le signe et le lance en 1971. Mais Bill Withers ne rentrera jamais dans le jeu du star-system, malgré le succès de son second album en 1972, avec le standard Lean on Me. Quelques années plus tard, l’artiste s’engage pour la prestigieuse Columbia, mais son succès est moindre. Un dernier hit le remettra pourtant en selle à l’orée des années 80 : Just the Two of Us, avec un solo mémorable du saxophoniste Grover Washington Jr. Après une ultime tournée aux Etats-Unis, le chanteur renonce aux concerts et aux enregistrements. Il n’effectue que quelques apparitions pour des associations caritatives ou des cérémonies. Bill Withers s’est éteint le 30 mars dernier. Il avait 81 ans.