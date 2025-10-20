ODR T.1 - Maxime Truc & Locass - la chronique Manga

Le 20 octobre 2025
- Scénariste : Maxime Truc>
- Dessinateur : Locass
- Collection : BIG KANA
- Genre : Historique
- Editeur : KANA
- Famille : Manga
- Date de sortie : 17 octobre 2025
Ce premier tome donne une véritable claque à son lecteur.
Résumé : Au IXème siècle après Jésus-Christ, on découvre un petit village en lisière d’une forêt de Germanie. Cet endroit est le théâtre d’évènements tragiques qui pousseront Gudbjörn, un homme à la lisière de la folie, à affronter les fantômes de son passé...
Critique : Premier tome d’un diptyque, ce manga est une création originale de deux mangakas français, Maxime Truc et Locass. Nous pouvons d’ores et déjà dire que Kana a eu raison de leur faire confiance !
Dès la découverte de ce manga nous avons été emballé par l’objet et surtout sa très prometteuse couverture. Nous avions donc énormément d’attentes, d’autant que nous sommes passionnés par les sagas scandinaves où l’on chante les voyages et les exploits de grands héros.
Nous sommes au IXe siècle après J.-C. en Germanie, dans un petit village sans histoire en lisière d’une forêt sauvage. Dans celle-ci vit un géant, véritable colosse tout droit sorti d’un mythe, dont l’apparence inspire instantanément la peur au groupe d’adolescents qui tombent sur sa cabane. Tous ? Pas vraiment, car une jeune fille mise à l’écart car différente des autres, Syn, semble interloquée par ce géant. Elle seule semble réussir à voir au-delà des apparences et déceler la blessure qu’il cache… Cette blessure est celle d’un homme brisé par la guerre et croulant sous le coup de la culpabilité.
© 2025, LOCASS - TRUC, KANA (Dargaud-Lombard SA)
Les mangakas traitent avec beaucoup d’intelligence ce phénomène dont on parle peu, et encore moins dans les œuvres de fiction qui traitent des guerriers nordiques, le stress post-traumatique. Gudbjörn, car c’est le nom de ce géant, est un Berserker, qui nous a fait penser par bien des aspects au Hercule de la mythologie grecque à certains moments de sa vie. Ce don, ou plutôt cette malédiction fût pour lui l’origine de sa légende et de sa déchéance.
Nous avons été touché par cette homme, cette histoire et par la relation muette, mais tangible, entre Syn et Gudbjörn. Nous sommes passés par tout un panel d’émotions au cours de notre lecture, passant d’un sourire aux larmes, de la haine à l’empathie et de la fierté à la honte ! Les mangakas ne nous épargnent rien de ce monde sombre et violent, tour à tour poisseux et beau, très semblable au notre finalement.
© 2025, LOCASS - TRUC, KANA (Dargaud-Lombard SA)
Sur le plan graphique, le trait de Locass est fin et apaisant lorsqu’il dépeint la nature, nous devons souligner ses qualités d’illustrateur naturaliste. Mais il sait se faire dynamique dans les scènes de combats et onirique à d’autres… en quelques mots, un talent à suivre.
Empreint des légendes scandinaves, ayant reçu l’appui d’un chercheur en littérature scandinave, et en même temps de modernité, ce premier tome est une pépite ! Avant de conclure, nous voulions saluer le très beau travail des éditions Kana sur la collection Big Kana et notamment sur ce manga. Nous sommes impatients de découvrir jusqu’où ces deux jeunes mangakas talentueux vont nous mener…
336 pages - 13,95 €
