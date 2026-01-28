Opération Moon Fire – Xavier Bétaucourt, Olivier Perret, Paul Bona – la chronique BD

Durant les sixties , un couple d’étudiants qui se bécote en forêt voit une soucoupe volante se poser à quelques mètres d’eux… Le début d’un récit d’aventures qui questionne avec humour la mécanique du complotisme.

Résumé : En 1963, peu après le célèbre discours de Kennedy sur l’ambition spatiale des États-Unis, Dave et Charlène se retrouve dans un sous-bois pour boire quelques bières et fumer un joint. Dave souhaite demander son amie en mariage, mais son plan est retardé par une apparition plus qu’inattendue : une soucoupe volante atterrit à quelques mètres de leur voiture. Les créatures qui en sortent sont bientôt rejointe par quelques hommes, et ils assistent médusés au meurtre d’un individu noir d’un coup de pistolet laser… Le couple fuit précipitamment, et compte bien rapporter les faits à la police. Sur place, on leur rit au nez, et eux-mêmes s’interroge sur la réalité de ce qu’ils ont vu. Toutefois, certains indices – comme ce policier qui ressemble fortement à l’un des hommes sur place cette nuit-là – et une marque sur la voiture laissent à penser que ce que la scène était bien réelle. Dès lors, ils se décident à mener l’enquête.

Critique : On le sait, fake news et théories du complot n’ont jamais été aussi nombreuses qu’à l’heure d’internet. Pourtant, celles-ci étaient présentes bien avant l’ère numérique, comme le rappelle ce récit bien senti qui met en scène l’atmosphère paranoïaque de la Guerre froide, entre la menace d’une guerre nucléaire et les craintes d’une invasion martienne (l’ufologie étant très en vogue à cette époque). Policiers corrompus, shérif débonnaire, néonazis et ufologues farfelus se croisent dans cette aventure à rebondissements rythmée par l’enquête de Charlène et de Dave bientôt aidés par Vince, champion de base-ball et frère de Dave. On retrouve beaucoup de références culturelles et de second degré dans ce récit qui puise dans la tradition du pulp et dans des références musicales (les Beach Boys) et cinématographiques (Iron Sky). Certaines phrases – comme « il faut trouver des éléments qui prouvent que les Martiens ont tué Kennedy pour envahir la Terre » – sont tout à fait savoureuses. La dernière partie du récit s’avère également particulièrement jouissive.

Olivier Perret reprend à son compte les codes du récit pulp comic à l’américaine et propose un dessin au trait avec des aplats de couleurs tranchées qui s’affranchissent des conventions réalistes. Les représentations de soucoupes volantes et de pistolet laser sont tout droit sorties d’un film de SF des années soixante. Si le dessin joue sur une certaine nostalgie, le récit rappelle intelligemment aux lecteurs que « ce n’était pas mieux avant ».

Album drôle et intelligent aux thèmes très contemporains derrière la fibre faussement nostalgique qu’il mobilise, Operation Moon Fire est l’une des belles surprises de ce début d’année.