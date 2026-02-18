Dans ma bulle #686. Manhattan driver : on prend le volant avec Julien Magnani.

"Ancien prodige de la course automobile Johnnie a perdu sa famille adoptive dans un terrible accident. Johnnie refait surface à New York pendant la grande dépression. Il galère en solitaire. Un beau jour, une femme qui tient un resto lui donne sa chance en cuisine, pour cuire des burgers. Un job pour voir venir. Johnnie fait aussi la connaissance d’un grand type charismatique appelé O’Hara ; qui lui offre un nouvel emploi comme taxi driver dans sa petite entreprise. Ainsi Johnnie retrouve le volant, aux côtés du mécano Stumpie, du frimeur Colorado, de la mystérieuse Joey et du vieux sage Doc’.

Notre ancien pilote de course n’est pas venu à New York que pour conduire : Johnnie recherche son père biologique, qui lui a été caché depuis sa naissance. Ce père secret, c’est Master Ford, le plus grand industriel d’Amérique. Un jour, alors que Johnnie gare son taxi en bas du gratte-ciel paternel, une femme blonde monte à bord. Johnnie a le sentiment de déjà la connaître... Au même moment un enfant s’échappe de l’orphelinat fondé par ce même Master Ford. Master Ford, qui veut consacrer les années qui lui restent à retrouver le fils qu’il a perdu il y a longtemps..."

Julien Magnani nous présente son nouveau livre Manhattan driver, où il revient sur son amour pour le cinéma, les USA et précisément New York.

Une conversation menée par Fred Michel et enregistrée à Paris en février 2026.