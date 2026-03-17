Dans ma bulle #695. La tête sur mes épaules. Rencontre avec Bénédicte Muller, à la librairie La Régulière

Le 17 mars 2026
"Martha habite une grande maison où les têtes se détachent des corps et s’y replacent sans peine. Elle y vit avec sept autres enfants et des adultes immenses, dont l’attention vient rarement se mettre à hauteur d’enfant. Il n’y a que celle qu’on surnomme « la grosse tête » qui semble disponible pour jouer. Les enfants l’adorent, la grosse tête les fascine, même s’il lui arrive d’être effrayante et d’avoir des comportements étranges. Une nuit, le comportement de la grosse tête dépasse l’entendement : elle écrabouille Martha et la laisse dans une grande confusion. Coûte que coûte, Martha prend sur elle et se retrouve prisonnière d’une histoire qui loin de s’estomper avec le temps, va la couper d’elle et des autres et l’empêcher de grandir. Mais comment ne pas perdre la tête quand encore enfant, on se retrouve dépossédé de son corps ?"
Une rencontre en public animée par Fred Michel et enregistrée à la librairie La régulière, à Paris, en octobre 2025.
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