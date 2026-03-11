Cannes 2026 : Barbra Streisand Palme d’or honneur

Le 11 mars 2026
- Acteur : Barbra Streisand
- Festival : Festival de Cannes 2026
L’actrice, chanteuse et réalisatrice sera honorée d’une Palme d’or d’honneur lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, qui se tiendra le 23 mai.
News : Barbra Streisand a connu une carrière de plusieurs décennies, qui pourrait être reliée à des chiffres révélateurs. Au cinéma, on dénombre 19 rôles et 3 réalisations, 2 Oscars et 11 Golden Globes. Au niveau musical, elle est associée à 37 albums studio, 13 bandes originales, 10 Grammy Awards. Elle la seule seule artiste à avoir atteint la première place des ventes d’albums pendant 6 décennies consécutives.
Après des débuts modestes à Broadway, Barbra Streisand décroche le rôle principal de la comédie musicale Funny Girl qu’elle joue sur scène dès 1964. Elle signe alors un contrat avec la maison de disques CBS avant de connaître le succès au grand écran avec l’adaptation de Funny Girl par William Wyler, en 1968. Les deux comédies musicales qui suivent sont par contre des échecs commerciaux, à savoir Hello Dolly ! (1969) de Gene Kelly et Melinda (1970) de Vincente Minnelli, qui semblent en outre esthétiquement dépassés. Elle tente alors de rebondir dans la pure comédie avec des films comme On s’fait la valise, docteur ? (1972) de Peter Bogdanovich, tout en déployant un tempérament dramatique avec Nos plus belles années (1973) de Sydney Pollack, aux côtés de Robert Redford. Une étoile est née version Frank Pierson (1976) reçoit un accueil plus mitigé, et Streisand peine à faire oublier Judy Garland dans le film de Cukor de 1954. Tout en dévoilant d’autres tubes musicaux (Woman in Love), la star passe à la réalisation en 1983 avec Yentl, reçu un peu tièdement par la critique mais succès mondial. Elle interprète le rôle titre de ce long métrage qui conforte son statut de reine du box-office américain. Suivront deux autres films en tant que cinéaste et comédienne, à savoir Le princes des marées (1991) et Leçons de séduction (1996), médiocre remake du déjà académique Le miroir à deux faces de Cayatte. Elle tourne peu au cours des décennies suivantes, cachetonnant dans quelques produits oubliés. Barbra Streisand n’en demeure pas moins une icône du show business, dont l’éclat est surtout dû aux années 1968-1983.
« C’est avec fierté et une profonde humilité que j’ai le bonheur de rejoindre le cercle des lauréats de la Palme d’or d’honneur, dont le travail m’inspire depuis longtemps, déclare-t-elle. En ces temps difficiles, le cinéma a le pouvoir d’ouvrir nos cœurs et nos esprits à des histoires qui reflètent notre humanité commune et à des perspectives qui nous rappellent notre fragilité et notre résilience. Le cinéma transcende les frontières et la politique, et affirme le pouvoir de l’imagination pour façonner un monde plus compatissant. »
