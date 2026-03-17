Semaine du 18 mars 2026 : les sorties en salle

Le 17 mars 2026
Xavier Giannoli, Corin Hardy, Frédéric Hambalek et Anthony Dechaux sont quelques-uns des cinéastes à l’affiche cette semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 18 mars 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Sony Pictures Releasing France
– Aadu 3, de Midhun Manuel Thomas (sortie : 19 mars)
– Las corrientes, de Milagros Mumenthaler
– La danse des renards, de Valéry Carnoy
– Dernière soirée, de Nicolas Dozol
– Dhurandhar : The Revenge, de Aditya Dhar (sortie : 19 mars)
– La gifle, de Frédéric Hambalek
– La guerre des prix, de Anthony Dechaux
– Police Flash 80, de Jean-Baptiste Saurel
– Projet dernière chance, de Phil Lord, Christopher Miller
– Les rayons et les ombres, de Xavier Giannoli
– Reminders of Him, de Vanessa Caswill
– Scènes de nuit, de Filipe Matzembacher, Marcio Reolon
– Le sifflet, de Corin Hardy
– Silentium, de Nidhal Chatta
– Youth, de Ken Karunas (sortie : 19 mars)
Longs métrages documentaires
– 57 km, de Guillaume Descave, Stéphane Mathelin
– Allo la France, de Floriane Devigne
– Les Chaillées de l’enfer, de Léo Boudet
– Compostelle, le chemin des étoiles, de Laurent Granier
– Le pouvoir de l’insignifiant, de Oscar Flamion
– Précieuse(s), de de Fanny Guiard-Norel
Longs métrages d’animation
– David, de Brent Dawes, Phil Cunningham
– La princesse, l’ogre et la fourmi, de Eduard Nazarov (programme de 5 courts métrages)
Reprises
– Alouette, je te plumerai, de Pierre Zucca (1988)
– Vincent mit l’âne dans un pré (et s’en vint dans l’autre), de Pierre Zucca (1976)
– Roberte, de Pierre Zucca (1975)
– Rouge-gorge, de Pierre Zucca (1985)
Galerie photos
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