Semaine du 18 mars 2026 : les sorties en salle

Xavier Giannoli, Corin Hardy, Frédéric Hambalek et Anthony Dechaux sont quelques-uns des cinéastes à l’affiche cette semaine.

News : Les nouveautés de la semaine du 18 mars 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Sony Pictures Releasing France

– Aadu 3, de Midhun Manuel Thomas (sortie : 19 mars)

– Las corrientes, de Milagros Mumenthaler

– La danse des renards, de Valéry Carnoy

– Dernière soirée, de Nicolas Dozol

– Dhurandhar : The Revenge, de Aditya Dhar (sortie : 19 mars)

– La gifle, de Frédéric Hambalek

– La guerre des prix, de Anthony Dechaux

– Police Flash 80, de Jean-Baptiste Saurel

– Projet dernière chance, de Phil Lord, Christopher Miller

– Les rayons et les ombres, de Xavier Giannoli

– Reminders of Him, de Vanessa Caswill

– Scènes de nuit, de Filipe Matzembacher, Marcio Reolon

– Le sifflet, de Corin Hardy

– Silentium, de Nidhal Chatta

– Youth, de Ken Karunas (sortie : 19 mars)

Longs métrages documentaires

– 57 km, de Guillaume Descave, Stéphane Mathelin

– Allo la France, de Floriane Devigne

– Les Chaillées de l’enfer, de Léo Boudet

– Compostelle, le chemin des étoiles, de Laurent Granier

– Le pouvoir de l’insignifiant, de Oscar Flamion

– Précieuse(s), de de Fanny Guiard-Norel

Longs métrages d’animation

– David, de Brent Dawes, Phil Cunningham

– La princesse, l’ogre et la fourmi, de Eduard Nazarov (programme de 5 courts métrages)

Reprises

– Alouette, je te plumerai, de Pierre Zucca (1988)

– Vincent mit l’âne dans un pré (et s’en vint dans l’autre), de Pierre Zucca (1976)

– Roberte, de Pierre Zucca (1975)

– Rouge-gorge, de Pierre Zucca (1985)