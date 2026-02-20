Dans ma bulle #689. Une aventure entre révolte et espoir. Kosmograd, avec Bonaventure.

"Kosmograd. L’une des dernières villes refuge d’une Terre dévastée par les catastrophes climatiques à répétition. Alors que l’ultime tempête s’annonce et que les réfugiés se pressent de plus en plus nombreux à ses portes, la transnationale Kosmo focalise tous ses efforts sur l’ascenseur orbital, qui permettra l’établissement de l’Humanité dans l’espace. Mais au cœur de cette cité, Zoya, Paouk et Ev’ entrent en possession de données cryptées qui pourraient tout chambouler. Sur la piste du plus gros mensonge de cette fin du monde, comment choisir entre amitié et survie ?"

Bonaventure, au micro de Fred Michel, nous fait découvrir les origines et les développements de sa série en trois tomes.

Une conversation enregistrée en octobre 2025.