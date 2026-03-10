Cannes 2026 : L’affiche de la section ACID

La section ACID du Festival de Cannes dévoile son affiche 2026 réalisée par Gaetan Sahsah. L’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion proposera, comme chaque année, des films d’auteur exigeants, en section parallèle.

News : « L’ACID Cannes, c’est une bulle ouverte à tous·te·s au cœur de Cannes : pas de tri à l’entrée, pas de velours rouge. Juste du cinéma. Pour traduire cette idée en image, j’ai choisi la la maison, refuge universel, construit de bric et de bloc, habité de mille façons différentes. Une maison qui s’invente au fur et à mesure, comme cette section qui se réinvente chaque année en marge du grand spectacle », précise l’affichiste, également connu sous le nom d’Azaaelus.

Précisons toutefois que les séances de l’ACID ne sont ouvertes qu’à un public accrédité, contrairement à la celles de la Quinzaine des Cinéastes, véritablement accessibles à tous via une billetterie. Il n’en demeure pas moins que cette section ne cesse de connaître du succès et constitue l’un des poumons du jeune cinéma d’auteur sur la Croisette, via des fictions et documentaires, français ou internationaux, en marge des modes et des cinémas dominants. Les projections se déroulent le plus souvent au cinéma Les Arcades de Cannes et permettent des rencontres avec les équipes à l’issue de chaque projection. Presque tous les films présentés ces dernières années ont réussi à connaître une distribution en salle, dans le circuit art et essai. La 34e édition se déroulera du 13 au 22 mai.

Parmi les réalisateurs dont les films ont été présentés dans cette section, on peut citer Lucas Belvaux, Kaouther Ben Hania, Ludovic & Zoran Boukherma, Jim Cummings, Sepideh Farsi, Philippe Faucon, Benoit Forgeard, Alain Gomis, Emmanuel Gras, Radu Jude, Arnaud & Jean-Marie Larrieu, Sébastien Laudenbach, Sophie Letourneur, Damien Manivel, Patricia Mazuy, Ursula Meier, Yolande Moreau, Pierre Schoeller, Claire Simon, Marie-Claude Treilhou, Justine Trie et Virgil Vernier.