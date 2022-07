Projection de films documentaires dans le cadre du festival Les Rencontres de la photographie d’Arles

News : Du 5 au 8 juillet 2022, à l’occasion de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles, la plateforme SVOD Tënk et le festival estival organisent quatre soirées de projections de documentaires, à 22h.

Le mardi 5 juillet, sera diffusé Atlantic Bar, réalisé par Fanny Molins, une des sélections de l’ACID Cannes, qui évoque la fermeture d’un bar convivial à Arles.

Le lendemain, deux moyens métrages seront proposés L’Huile et le Fer de Pierre Schlesser, où s’entrecroisent le portrait d’un village de l’Est de la France et l’hommage au père du réalisateur, puis J’ai énormément dormi de Clara Alloing, sur la sculpture thérapeutique de l’artiste-performeuse suisse Johanna Monnier

Le jeudi 7 juillet, le public pourra voir Lover/Other - The Story of Claude Cahun and Marcel Moore de Barbara Hammer, un hommage aux deux artistes et compagnes Claude Cahun, alias Lucy Schwob et Marcel Moore, alias Suzanne Malherbe. Les spectatrices et spectateurs pourront également découvrir Quebramar, un film de Cris Lyra, qui suit un groupe de jeunes lesbiennes de São Paulo, parties en voyage à la plage.

Enfin, le vendredi 8 juillet, à 22h, Children of the Mist sera projeté. Ce film raconte le quotidien de jeunes adolescentes du nord Vietnam, qui peuvent être kidnappées et mariées selon les rites d’une tradition séculaire.