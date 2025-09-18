Punk à sein - Magali Le Huche - la chronique BD

Magali Le Huche s’attache à son cancer du sein, du diagnostic aux soins, et à ce qui l’a aidée dans cette épreuve : Joe Strummer et The Clash !

Résumé : Alors qu’elle réalise {Nowhere Girl} - dans lequel elle parle de sa phobie scolaire en Sixième et du rôle déterminant qu’a joué sa passion des Beatles pour venir à bout de celle-ci -, Magali Le Huche apprend qu’elle a un cancer du sein. Autre problématique, autre support musical : ici, c’est The Clash et plus particulièrement Joe Strummer qui lui permettent de tenir le coup et de devenir une « punk à sein » !

Magali Le Huche / Dargaud

Au fil des deux cent seize pages constituant cet album, Magali Le Huche plonge le lecteur dans ce qu’elle a vécu, des jours qui précèdent le diagnostic à ce dernier, des étapes de soin à leurs conséquences. Elle parle des rendez-vous médicaux, de ses appréhensions, de ses ressentis, de ses états, des discussions avec ses proches, des réactions de ceux-ci… Elle intègre dans son récit des témoignages d’amies également atteintes d’un cancer.

Magali Le Huche / Dargaud

Très dynamique, souvent drôle et décalé, à la mise en page variée et au dessin volontiers mordant, Punk à sein est le récit d’un combat, mais également du support trouvé de manière inattendue dans un groupe et une musique jusque-là non familiers à l’autrice. Magali Le Huche décrit le milieu qui est le sien (plutôt bobo pourrait-on dire), sans le critiquer ni l’épargner, l’essentiel étant de conduire au cœur de son propos : comment faire face à la maladie. Si cet album n’est pas en soi un guide à vocation pédagogique, il peut probablement indiquer une éventuelle marche à suivre : s’aider de quelque chose qui fait sens et procure du bien.

Magali Le Huche / Dargaud

L’autrice ouvre finalement sur le goût qu’elle a désormais à aller aux concerts, lieux et moments où l’on se sent bien vivant. Elle en profite pour rendre hommage à des artistes marquants, parmi lesquels Peaches, Nick Cave, Kathleen Hannah (Bikini Kill, Le Tigre, The Julie Ruin) ou encore… Paul McCartney !

Magali Le Huche / Dargaud