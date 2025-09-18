Punk à sein - Magali Le Huche - la chronique BD

Le 18 septembre 2025
- Scénariste : Magali Le Huche>
- Dessinateur : Magali Le Huche
- Coloriste : Magali Le Huche
- Collection : CHARIVARI
- Genre : Autobiographie, Chronique sociale, Société
- Editeur : Dargaud
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 19 septembre 2025
Magali Le Huche s’attache à son cancer du sein, du diagnostic aux soins, et à ce qui l’a aidée dans cette épreuve : Joe Strummer et The Clash !
Résumé : Alors qu’elle réalise {Nowhere Girl} - dans lequel elle parle de sa phobie scolaire en Sixième et du rôle déterminant qu’a joué sa passion des Beatles pour venir à bout de celle-ci -, Magali Le Huche apprend qu’elle a un cancer du sein. Autre problématique, autre support musical : ici, c’est The Clash et plus particulièrement Joe Strummer qui lui permettent de tenir le coup et de devenir une « punk à sein » !
Magali Le Huche / Dargaud
Au fil des deux cent seize pages constituant cet album, Magali Le Huche plonge le lecteur dans ce qu’elle a vécu, des jours qui précèdent le diagnostic à ce dernier, des étapes de soin à leurs conséquences. Elle parle des rendez-vous médicaux, de ses appréhensions, de ses ressentis, de ses états, des discussions avec ses proches, des réactions de ceux-ci… Elle intègre dans son récit des témoignages d’amies également atteintes d’un cancer.
Magali Le Huche / Dargaud
Très dynamique, souvent drôle et décalé, à la mise en page variée et au dessin volontiers mordant, Punk à sein est le récit d’un combat, mais également du support trouvé de manière inattendue dans un groupe et une musique jusque-là non familiers à l’autrice. Magali Le Huche décrit le milieu qui est le sien (plutôt bobo pourrait-on dire), sans le critiquer ni l’épargner, l’essentiel étant de conduire au cœur de son propos : comment faire face à la maladie. Si cet album n’est pas en soi un guide à vocation pédagogique, il peut probablement indiquer une éventuelle marche à suivre : s’aider de quelque chose qui fait sens et procure du bien.
Magali Le Huche / Dargaud
L’autrice ouvre finalement sur le goût qu’elle a désormais à aller aux concerts, lieux et moments où l’on se sent bien vivant. Elle en profite pour rendre hommage à des artistes marquants, parmi lesquels Peaches, Nick Cave, Kathleen Hannah (Bikini Kill, Le Tigre, The Julie Ruin) ou encore… Paul McCartney !
Magali Le Huche / Dargaud
216 pages, 25 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.