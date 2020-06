Qui a tué la petite Maria Ridulph ?

L’une des plus anciennes affaires irrésolues que les Etats-Unis aient connues. Le 3 décembre 1957, la petite Maria Ridulph est enlevée. On retrouvera son corps cinq mois plus tard. Le criminel n’a jamais été arrêté.

News : En France, tout le monde connaît l’affaire Grégory, qui demeure à ce jour un fait divers non élucidé. Aux Etats-Unis, la mort de Maria Ridulph constitue un équivalent à bien des égards (la mort d’un enfant, des pistes nombreuses, un faux dénouement) qui semblait être, il y a huit ans, le plus ancien cold case à être résolu : mais malgré l’arrestation et le procès d’un inculpé, Jack McCullough, que connaissait la très jeune victime, l’enquête n’a pas pu aboutir, parce que les charges produites contre lui ont été rejetées.

Le 3 décembre 1957, Maria Ridulph, sept ans, résidente dans un quartier de Sycamore (Illinois) demande à sortir après le dîner, tandis que la neige tombe abondamment et que la nuit est déjà là. Elle rejoint sa meilleure amie Kathy Sigman, pour jouer à "duck the cars" (éviter les voitures) qui consiste à courir et à feinter les automobiles venant en sens inverse. Les deux petites filles sont alors abordées par un homme que Kathy décrira comme grand avec des cheveux clairs. Il se fait appeler Johnny et profite d’un bref aller-retour de cette dernière (elle est partie chercher des mitaines) pour enlever Maria. La famille de la disparue est alertée, puis la police. La ville entière est ratissée. On ne retrouvera jamais l’enfant vivante, ni son ravisseur, malgré de nombreuses pistes sans certitudes absolues et des suspicions sur de potentiels coupables qui n’ont jamais été des preuves irréfutables. Cinq mois après les faits, le corps de Maria sera découvert par des touristes dans une zone boisée.