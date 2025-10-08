Raja T.2 – Kouta Innami - la chronique BD

Kouta Innami écrit et dessine ce deuxième tome avec tout autant de talent que le précédent. Il raconte un pan méconnu de l’histoire indienne, remplissant les zones d’ombre par la fiction, tout en s’appuyant sur les faits historiques.

Résumé : Ce deuxième volume commence dans le port de Krokola, en Inde, chez le riche marchand Zamran. Ce dernier vient d’apprendre la perte de deux de ses bateaux, mais se réjouit que les gens qui étaient à bord aient pu être sauvés. De leur côté, Kautilya, le fin stratège et Chandragupta, qui fonce tête baissée, avance avec leurs deux compagnons de route vers l’océan. Pour sauver l’Inde, il leur faut monter une armée qui permettra à Kautilya de régner sur le pays afin de fédérer ces royaumes indépendants. Pour cela, il faut négocier avec Zamran, un des plus riches marchands d’Inde...

Critique : Ce deuxième tome nous plonge dans une âpre négociation entre Zamran et Kautilya. On sent tout de suite, Kautilya aussi, que Zamran a plus d’un tour dans son sac. Mais le petit quatuor formé par Kautiliya, Chandragupta, Najeem et Surya fonctionne bien et parvient à s’accorder pour garder des cartes en main dans cette difficile tractation. Ils avancent ensemble dans leur périple, les flash-back bien amenés permettent de mieux comprendre Chhandragupta. Nos héros sont encore loin d’avoir une armée à la fin de ce nouveau tome et on se demande bien comment la série se conclura en seulement trois tomes !

Kouta Innami continue à expliquer les références et les spécificités avec des notes de bas de page au cours du manga. S’il y a quelques scènes d’action, la part belle est faite à la diplomatie et à la réflexion. On ne s’ennuie pas pour autant, Kautilya jouant une partie d’échec au niveau de l’Inde tout entière. On peut juste regretter qu’il rencontre peu d’obstacles à la hauteur de sa légendaire intelligence. Mais peut-être que le troisième tome le mettra en situation périlleuse ?

Le plus intéressant sont les dilemmes moraux auxquels il peut être amené. Sacrifiera-t-il tout pour atteindre son but, ne risque-t-il pas alors de devenir un tyran ? Le manga se conclut sur un texte très instructif de plusieurs pages exposant la situation de l’Inde à l’époque et rappelant les événements historiques.

© Kouta Innami / Doki Doki

Kouta Innami garde son style dynamique. Il respecte toujours les codes du manga en s’en affranchissant pour certains visages. Les yeux globuleux de Zamran sont tout simplement malaisants et donc une réussite, car ils reflètent bien que le personnage « voit » tout, ce qui fait de lui un redoutable négociateur et un marchand hors pair. Les scènes de dialogues sont dessinées dans une composition énergique, le cadrage alterne entre des plans moyens des personnages face à face et de très gros plan sur un œil, une main.

L’auteur ajoute un peu d’humour dans la relation entre Kautilya et Chandragupta, pour désamorcer la tension du récit, comme l’obsession de Chandragupta de vouloir goûter l’eau de mer, pour voir à quel point elle est salée ! En effet, il n’a jamais vu l’océan. Ce qui rappelle discrètement la grandeur du pays et l’éloignement entre l’Inde des terres et l’Inde des mers.

Raja T.2 garde toute son énergie pour un tome plus diplomatique et nous réserve encore quelques belles surprises.