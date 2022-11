S’il suffisait qu’on s’aime : chronique des années « PMA pour toutes » - Daphné et Julie Guillot - la chronique BD

Résumé : Peu de temps après le vote de la loi sur le « Mariage pour tous », Daphné et Julie se rencontrent en pleine Marche des Fiertés, construisent leur histoire, emménagent ensemble et décident de fonder une famille. Mais pour elles, ces événements simples et beaux se déroulent sur fond de débat politique et médiatique sur la question de l’accès à la parentalité pour tou.te.s. D’annonces en débats, de polémiques en démonstrations de haine, de promesses politiques en reculs flagrants, leur parcours vers la maternité est semé d’embûches, légales, juridiques, matérielles...

Critique : Décidément, l’égalité chiffonne. S’il suffisait qu’on s’aime entremêle deux récits. Celui, intime, d’un couple de femmes, Daphné et Julie. Un récit majoritairement fictionnel, sauf dans l’existence même de ces deux personnes. Et celui d’une longue lutte pour satisfaire un désir tout naturel, mais qui se heurte continuellement à la loi française et aux polémiques publiques de plus en plus violentes et décomplexées.

Daphné et Julie Guillot – Steinkis

C’est un récit documentaire, fruit d’un long travail de recherches, soutenu par le Fond de dotation féministe et lesbien. Il est agrémenté d’entretiens avec des personnes concernées par le sujet : députée, avocate, médecin, journaliste, chercheuse, militante... Mais également d’évènements authentiques, de propos réellement tenus par des personnalités publiques et parfaitement référencés à la fin de l’ouvrage, ouvrage qui se conclut d’ailleurs par une solide bibliographie. En résulte un roman graphique très documenté, qui chronique 9 ans de polémiques, d’avancées toutes relatives, mais également de montée en flèche et de décomplexion de l’homophobie et de la transphobie dans les médias et dans l’espace public. Une lecture parfois éprouvante, particulièrement si l’on est concerné par le sujet.

Daphné et Julie Guillot – Steinkis

L’histoire de Daphné et Julie s’inscrit également dans la grande Histoire de l’avancée des droits sociaux pour les minorités. L’égalité face à la procréation, le droit à disposer de son corps et l’égalité juridique pour tous restent un combat d’actualité. C’est une « révolution tranquille ». À l’heure actuelle, les personnes trans sont toujours exclues de l’AMP et de la filiation. Cette filiation n’est pas garantie même au sein d’un couple lesbien ayant maintenant accès à la PMA. De nombreuses situations échappent toujours au cadre de la loi, et certaines pratiques médicales restent illégales en France. Même dans le cadre juridique, de nombreuses discriminations et disparités subsistent sur le territoire.

Daphné et Julie Guillot – Steinkis

Comme le rappellent les autrices, citant là Albert Camus : « La démocratie n’est pas la loi de la majorité, mais la protection des minorités ».