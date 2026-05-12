Si je t’écris… - Vincent Zabus, Denis Bodart - la chronique BD

Résumé : Louis, son épouse et leurs deux enfants arrivent dans la maison qu’ils ont loué pour leurs congés. Le premier part directement marcher sur la plage. Là, les souvenirs affluent. Il a dix ans et passe ses vacances ici avec son père, sa tante et son oncle. Il s’amuse avec ses amis d’un été. La maison sise au sommet de la falaise surplombant la plage le fascine car ses camarades disent qu’une sorcière y habite.

Vincent Zabus - Denis Bodart / Dupuis

Critique : Si je t’écris… a le défaut de ses qualités. Cet album pose décors, personnages, situations et ambiances avec précision, justesse et en prenant le temps. Le récit conduit progressivement, et avec délicatesse, au sujet qui est en son cœur. Si les auteurs avancent à pas feutrés, ils s’assurent que le lecteur comprenne que la situation est problématique ; ainsi, les pas sont doux, mais leur multiplication souligne un peu trop les situations.

Vincent Zabus - Denis Bodart / Dupuis

Le contexte dans lequel évolue le jeune Louis n’est pas précisé avant que ce dernier ne le nomme, mais il paraît assez vite évident. Si le récit est mené à hauteur d’enfant, cette manière de repousser la nomination, tout en la laissant hanter le récit, place le lecteur dans une position qui tient à distance. Cela permet d’éviter tout pathos, ce qui est fort louable, mais ça atténue l’aspect touchant de cette histoire en soi assez intense.

Vincent Zabus - Denis Bodart / Dupuis

En combinant trait vif et précision, justesse des mises en scène et des postures des corps, réalisme et poésie, Denis Bodart confère à ce récit une belle force, à la fois inquiète et tranquille.

Vincent Zabus - Denis Bodart / Dupuis