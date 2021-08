Sompot Chidgasornpongse reçoit le prix ArteKino International à Locarno

News : Pour achever le cycle triennal consacré aux pays du Sud-Est asiatique (Laos, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Myanmar, Indonésie, Malaisie, Philippines) et de la Mongolie, huit projets et neuf producteurs -dont une majorité de femmes- ont participé, du 6 au 10 août 2021, à la plateforme de coproduction (Open Doors Hub) et à l’atelier de formation en production audiovisuelle (Open Doors Lab) de la 74e édition du Festival du Film de Locarno.

Entre autres récompenses, le Prix ArteKino International a été décerné au projet de long-métrage 9 Temples to Heaven du Thaïlandais Sompot Chidgasornpongse, produit par Kissada Kamyoung et Apichatpong Weerasethakul pour Kick the Machine Films. Né en Thaïlande, le cinéaste a été assistant sur plusieurs films de Weerasethakul et a réalisé plusieurs courts-métrages dont Diseases and a Hundred Year Period (2008), ainsi que le long-métrage documentaire Railway Sleepers (2017), présenté au Festival international du Documentaire de Taïwan (TIDF), au Festival de Busan et à la Berlinale.

9 Temples to Heaven racontera, en suivant chacun de ses membres, l’histoire d’une famille qui entreprend le pèlerinage des neuf temples, afin que leur grand-mère puisse disposer d’un meilleur karma.