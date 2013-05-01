Stoker - Park Chan-wook - critique

Critique

Après une trilogie vengeresse (Sympathy for Mr Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance) qui le révèla au cinéma et une incursion vampyrique qui suscita une polémique internationalle, Park Chan-Wook rejoint la lignée des cinéastes asiatiques exportés Outre-Atlantique. Loin d’y faire naufrage, le coréen contourne l’écueil du formatage, joue de la contrainte et renouvelle son style. Une œuvre envoûtante, mystérieuse, ambigüe, vernie d’une indéniable beauté.

    Park Chan-wook, le réalisateur de OLD BOY, réalise son tout premier film aux États-Unis avec STOKER et son casting alléchant puisqu’on y retrouve Mia Wasikowska, Matthew Goode et Nicole Kidman.
    L’histoire est celle de India, adolescente, qui perd son père dans un étrange accident de voiture. Désormais seule avec sa mère, elle reçoit le soutien de son oncle Charles, qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant, et qui vient s’installer à la maison. Charmant et séducteur, l’homme semble aussi avoir une autre facette plus inquiétante. Entre méfiance et attraction, India va découvrir des choses enfouies aussi bien dans les secrets de sa famille qu’au fond d’elle-même …

    Une oeuvre à l’intemporalité somptueuse, qui, par l’abus de ses démonstrations de réalisation, finit pour nous assommer par sa froideur. On en ressort partagé.
    Toujours aussi virtuose, Park Chan-wook nous invite à venir se lover dans une histoire aux développements toujours plus étonnants, à la suite de personnages pour le moins étranges. Son goût pour l’image à faire peut irriter, mais cette incroyable virtuosité sert ici un scénario de premier ordre et une interprétation magistrale de l’ensemble du casting. Un film choc qui risque bien de vous trotter dans la tête longtemps après la projection.
