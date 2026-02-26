Cannes 2026 : Park Chan-wook président du Jury de la compétition officielle

News : Park Chan-wook est l’un des plus brillants réalisateurs sud-coréens. Il a débuté sa carrière dans les années 1990 mais ses premiers films ne sont pas connus du public occidental, à l’exception de JSA Joint Security Area (2000), stupéfiante enquête policière au poste frontière des deux Corées, distribué en France en 2008. Le cinéaste attire surtout l’attention avec Sympathy for Mister Vengeance (2002) et Lady Vengeance (2005) qui révèlent son style incisif. Entre ces deux films, le cinéaste triomphe avec Old Boy, Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2004, qui devient vite culte et forme, avec les deux autres, une « trilogie de la vengeance ». Un Prix du Jury cannois est accordé deux ans plus tard à son film d’horreur Thirst, ceci est mon sang... Si l’expérience américaine du réalisateur n’a pas été très concluante avec Stocker (2013), Park Chan-wook fait un retour remarqué avec l’élégant et envoûtant Mademoiselle, Queer Palm à Cannes en 2016. Quant au brillant polar Decision to Leave, il est récompensé par le Prix de la mise en scène et suscite l’admiration de la critique qui loue une œuvre saisie par la grâce. Les avis ont été plus partagés concernant Aucun autre choix (2025), polar brillant et sarcastique sur le mode du travail pour les uns, exercice de style un peu vain pour les autres. Quoi qu’il en soit, Park Chan-wook est une personnalité importante du cinéma international, digne de présider le premier festival du monde… « L’inventivité de Park Chan-wook, sa maîtrise visuelle et son penchant à capturer les multiples pulsions de femmes et d’hommes aux destins étranges ont offert au cinéma contemporain des moments d’anthologie, ont déclaré Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général. Nous nous réjouissons de célébrer son immense talent et plus largement ce cinéma total d’un pays ancré dans les questionnements de notre époque ».

