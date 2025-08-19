Strange Fruit. La chanson d’Abel - Vincent Hazard, A. Dan - la chronique BD

Résumé : La chanson "Strange Fruit" est sûrement la plus iconique de Billie Holiday, et elle la doit à un poète méconnu, Abel Meeropol. Entre ségrégation, chasse aux sorcières des communistes et destins musicaux, cet album retrace aussi une histoire de l’Amérique.

Critique : Certains chansons ne font pas que traverser l’histoire, elles la percutent, elles la font dérailler, elles la dérangent et même, parfois, l’arrangent. "Strange Fruit" fait partie de cette catégorie, pas seulement par sa beauté, son rythme, mais bien par son impact sur la société. Cette dénonciation du racisme des États du Sud, si persistant puisqu’encore terriblement implanté de nos jours, était un concept impensable en 1956. Billie Holiday l’a d’ailleurs fait remarquer à son auteur, Abel Meeropol, lui qui chantait aux camps juifs, professeur sans histoires, si ce n’est d’être sympathisant communiste. Deux personnages, auxquels on va rajouter les familles, les managers et les collègues, qui ne font cependant que graviter autour de ces paroles, puis de cette musique, qui va être comme une épine dans le pied de cette société implacable américaine. Les dérives sont nombreuses : le MacCarthysme, l’alcool, la drogue donnent un destin tragique à cette chanson, à l’image de son thème. Faut-il le rappeler ? Ces fruits étranges font référence aux Noirs pendus, par facilité, par haine, par volonté d’asservissement... autant de prétextes que choisit le racisme pour justifier sa violence.

Vincent Hazard, A. Dan / Dupuis

Le dessin de A. Dan tient à se cantonner aux coulisses : il ne présente pas de violence directe, et à l’image de cette chanson métaphorique, il n’y aura pas de grandes disputes, même si les désaccords vont y être vifs, il n’y aura pas d’arrestations spectaculaires, même si malgré son statut Billie Holiday sera toujours inquiétée, surveillée, sous pression des autorités... La tragédie vient des difficultés du quotidien : des rivalités dans un contexte professionnel, un alcoolisme latent, les pressions familiales, qui font presque oublier que le racisme et l’anticommunisme de cette époque étaient incroyables... Même si Trump propose en 2025 un programme revisité de cet état, de quoi se dire que le monde a bien besoin d’écouter à nouveau cette chanson.

Biographie originale, en cela qu’elle s’intéresse à un élément immatériel plutôt qu’à des êtres de chair et de sang, cette Chanson d’Abel vient faire la lumière sur un succès historique mais aussi remettre d’actualité une situation sociétale inhumaine.