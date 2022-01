Succès, mode d’emploi - Ville Ranta - la chronique bd

Résumé : Ville Ranta souhaite être publié par de grands éditeurs français et avoir du succès. À plusieurs reprises, il quitte sa Finlande natale, épouse et enfants et s’installe à Paris en vue de parvenir à ses fins. Il compte notamment sur le soutien de personnalités de l’édition et d’auteurs qu’il connaît. Le chemin, particulièrement semé d’embûches, tient du parcours du combattant.

Ville Ranta est un auteur à l’œuvre vive et passionnante. Avec son deuxième album publié en France (Papa est un peu fatigué, éditions Çà et Là, 2006), il nous invitait déjà dans ses coulisses créatives et mentales, n’hésitant pas à se montrer sous un jour tourmenté. Il en va de même ici. Si son talent pour le récit autobiographique acide est intact, ce nouvel album ajoute un élément explosif : un portrait sans concession du milieu de la bande dessinée française qui n’épargne ni les éditeurs, ni certains auteurs. Les personnages étant affublés de noms de fiction, l’identification des personnalités leur ayant servi de modèle repose sur la connaissance du microcosme de la bande dessinée, même si Ville Ranta nous aide en ne s’éloignant pas trop du physique initial. Les références à Lewis Trondheim (Richart) et Joann Sfar (Léon Choukri) comme à Serge Ewenczyk (Monsieur Jules) des éditions Çà et Là sont assez limpides.

Ville Ranta / Rackham

En s’appuyant sur des situations vécues, Ville Ranta rend son propos concret et sensible, sans pour autant tomber dans de simples règlements de comptes ou des remerciements condescendants. Cela permet de mesurer l’écart entre les discours et les actes, l’image d’électrons libres de certains et leur propension à jouer pleinement le jeu du système qu’ils critiquent.

Si tout cela est essentiel, le plus important réside probablement dans l’art de Ville Ranta. Ce dernier sait poser une situation comme donner vie à des personnages en combinant justesse et singularité. Il a ainsi un style et un ton bien à lui, mordants, touchants et tendres. Il n’hésite pas non plus à aller sur le terrain de l’onirisme. Le dessin, nerveux et à la palette de couleurs plutôt réduite (vert, gris, orange, rouge), entremêle représentations humaines et animalières, finissant de conduire le récit sur le terrain de la fable.

Succès, mode d’emploi fait l’effet d’un chien dans un jeu de quilles et s’avère tout autant instructif que réjouissant, n’en étant que davantage jubilatoire !

