Ulis - Fabien Toulmé - la chronique BD

Résumé : Ingénieur informatique en {burn-out}, Ivan accepte une mission comme AESH dans une classe Ulis de collège. Confronté à un enfant autiste, et une classe hors normes, il voit sa vie bouleversée...

Critique : Comment Fabien Toulmé parvient-il encore et toujours à inspirer autant d’empathie avec son histoire ? La question peut paraître redondante, mais elle tient lieu d’affirmation, car il y parvient toujours, quelque soit son sujet. Dans cet album, qui a été inspiré d’un moment de la vie de l’auteur, les personnages sont fictifs mais on comprend que chacun provient des observations qu’il sait si bien faire lorsqu’il est sur le terrain. Chacun d’eux dégage une profonde compassion de la part du lecteur, car sans trop en faire, Fabien Toulmé leur donne à tous une fragilité et une force, alternant l’un et l’autre sans montagne russe, prouvant qu’ils sont humains par leur faiblesse, que ce soit un jugement hâtif, un handicap ou un trop plein d’émotion, mais aussi leurs qualités, que ce soit leur courage, leur abnégation ou leurs sentiments toujours intacts. En se limitant quasiment à la salle d’Ulis, véritable sanctuaire au cœur d’un collège pour des élèves qui n’y ont pas une place claire et définie par la norme, ce cheminement de compassion s’éclaire à mesure que la salle devient moins étroite pour le personnage principal, même si celui-ci est rapidement éclipsé par les caractères des élèves d’Ulis. Enfin, comme toujours lorsqu’il s’agit d’évoquer un travail pénible mais gratifiant, Toulmé impose en sacerdoce ceux qui œuvrent pour les autres, sans reconnaissance ni salaire convenables ou dignes, notamment les AESH et les professeurs.

© Delcourt / Toulmé

De même, le dessin inspire comme à son habitude des émotions pleines et entières, car il ne semble jamais tricher. Qu’il soit psychologiquement atteint ou prêt à reconquérir le monde, Ivan aborde les mêmes vêtements, la même tête, à l’instar de la vraie vie. Les visages ronds, les yeux simples, les petits détails qui font le défaut mais aussi la particularité unique d’une figure, sont autant de choses qui permettent de s’identifier à n’importe lequel des personnages, et de voir en lui un voisin, une connaissance, un ami ou un membre de la famille. Ce style appelle, comme le thème de l’album, au partage, à l’universalité et à la solidarité avant tout, une simplicité qui pourrait passer pour une faiblesse mais finalement érigée en véritable force graphique.

© Delcourt / Toulmé

Parenthèse de quelques mois dans une classe Ulis, cet album livre de la meilleure des manières le quotidien d’enfants et d’adultes qui s’acharnent en silence à faire de l’école et de l’avenir un monde meilleur. Dommage que le projet de film n’ait pu (pas encore du moins) aboutir...