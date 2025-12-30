Un Hommage à Lucky Luke par... Dakota 1880 – Appollo, Brüno – La chronique BD

Quand Lucky Luke n’était pas encore le cowboy affranchi de tout maitre, ni le justicier du Far West connu pour être « L’homme qui tire plus vite que son ombre » !

Résumé : Appollo et Brüno se sont associé pour le septième et nouvel album de la série {Un hommage à Lucky Luke}. Sept récits complets courts qui nous parlent de Lucky Luke avant sa renommée dans tout le Far West. Le Lucky Luke que nous suivons n’a pas encore son fidèle et têtu cheval Joly Jumper. Il traverse l’Amérique d’Est en Ouest au côté d’un conducteur de diligence, Hank Bully qu’il l’a recruté pour le protéger, lui et ses clients tout au long de leur périple, des attaques de bandits ou d’Indiens.

Critique : Cet album est autant un hommage au personnage crée en 1946 par Goscinny et Morris qu’au genre qui l’a rendu célèbre, le western.

Les amateurs de la série Lucky Luke ne seront pas déçus. Appollo et Brüno ont choisi d’éclairer certains mystères qui entourent le héros. Nous apprenons par exemple pourquoi ce cow-boy se surnomme ainsi et découvrons aussi le couplet complet que fredonne l’aventurier solitaire à la fin de chacune de ses aventures. Ils peuvent aussi saisir de nombreuses références à la série de Goscinny et Morris, à commencer par le titre qui fait allusion à un titre d’une histoire de Lucky Luke que l’on retrouve dans le troisième album du cow-boy : Arizona 1880 .

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Appollo, Brüno / Dargaud.

Les amateurs de western et les curieux de l’histoire américaine retrouvent plusieurs figures historiques et populaires des Etats-Unis qui ont travers les siècles : Louis Riel engagé dans le respect des droits et des cultures des peuples métis, un photographe qui se pourrait être Edward Sheriff Curtis ou la légendaire tireuse d’élite Annie Oakley.

Cet album est composé de sept récits courts qui constituent ensemble une histoire intégrale. L’histoire est bien scénarisée et chaque récit est à la fois dense et épurée. Il y a trois personnages principaux : Lucky Luke bien sûr, Hank Bully, le conducteur de diligence et compagnon complice de route du premier et puis Baldwin, un jeune garçon noir qui libéré de l’esclavage, entend trouver en ce qui a été promis à chaque nouvel homme libre : « 40 acres et une mule ». Lucky Luke lui doit beaucoup à lui et à sa grand-mère un peu chaman à un moment où il aurait pu passer pour mort.

Chaque histoire est faite de rencontres, et à chaque fois de personnalités fortes, que ce soit, Baldwin et sa grand-mère, ou bien une jeune femme qui s’apprête à rencontrer son futur époux ou cette petite fille qui manie bien les armes. Ces rencontres nous ramènent aussi à des questions contemporaines, à des luttes sociales qui aujourd’hui encore ne sont pas toute gagnées ! En ce sens, le nom de Baldwin ne serait-il pas un hommage indirect à James Arthur Baldwin militant des droits des noirs et des homosexuels ? Bref en 60 pages les deux auteurs parviennent à faire dialoguer grande et petites histoires, histoire individuelle et collective.

Dans sa forme, l’album est élégant et sobre. Les dialogues sont concis mais bien ciselés. Peut-être pour mieux faire sentir la solitude des uns et des autres. Le dessin de Bruno est comme à son habitude minimaliste et épuré. Il s’empare avec élégance du personnage de Lucky Luke en lui apportant des airs plus juvéniles, mais aussi plus mélancoliques. Les décors naturels sont imposants et évocateurs des plaines et des forêts américaines. L’ensemble est relevé par un très bel habillage couleur signé Laurence Croix.

Avec cet album hommage sans être nostalgique, Brüno et Appollo ont réussi à s’approprier le personnage de Lucky Luke sans le dénaturer.