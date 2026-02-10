Semaine du 11 février 2026 : les sorties en salle

Le 10 février 2026
Urchin de Harris Dickinson, Aucun autre choix de Park Chan-wook et Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro sont les trois films à voir cette semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 11 février 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Ad Vitam
– "Hurlevent", de Emerald Fennell
– 303, de Hans Weingartner
– Aucun autre choix, de Park Chan-wook
– Les dimanches, de Alauda Ruíz de Azúa
– Les enfants de la Résistance, de Christophe Barratier
– Les immortelles, de Caroline Deruas
– L’infiltrée, de Ahmed Sylla
– LOL 2.0, de Lisa Azuelos
– O’Romeo, de Vishal Bhardwaj (sortie : 14 février)
– Personne ne rira, de Hynek Bočan (1965)
– Sainte-Marie-aux-Mines, de Claude Schmitz
– Send Help, de de Sam Raimi
– Sur les chemins du temps, de Baptiste Chamberod, David Chamberod
– Urchin, de Harris Dickinson
– Les voyages de Tereza, de Gabriel Mascaro
Longs métrages documentaires
– It’s Never Over, Jeff Buckley, de Amy Berg
– Serge Lama - Le film, de David Serero
– Soulèvements, de Thomas Lacoste
Longs métrages d’animation
– The Dangers in My Heart : The Movie, de Dali Chen, Hiroaki Akagi (sortie : 14 février)
– Goat - Rêver plus haut, de Tyree Dillihay, Adam Rosette
Reprises
– Stand by Me, de Rob Reiner (1986)
Galerie photos
