Le palmarès des Paris Film Critics Awards 2026

Une bataille après l’autre s’affirme comme le grand gagnant de cette édition et poursuit son triomphe... jusqu’aux Oscars ?

News : Les Paris Film Critics Awards ont dévoilé le palmarès de leur édition 2026 au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le dimanche 8 février à l’hôtel Royal Monceau de Paris.

Réunis au sein d’une académie composée de 130 journalistes et critiques de cinéma français, les votants ont notamment distingué Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, qui s’affirme comme le grand gagnant de cette édition en remportant quatre récompenses majeures : Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleure Adaptation et Meilleur Montage.

La cérémonie a également mis en lumière de nouvelles voix, à l’image de Pauline Loquès récompensée pour son premier film, Nino.

Léa Drucker est distinguée pour son interprétation dans Dossier 137, tandis que Wagner Moura est récompensé du prix du Meilleur Acteur pour L’Agent secret.

Raphaël Personnaz, reçoit le prix du Meilleur second rôle pour La Femme la plus riche du monde, tout comme Leïla Bekhti pour Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan.

Un prix de la Meilleure série a également été décerné à la mini-série Adolescence.

Enfin, trois prix d’honneur ont été remis, l’un au producteur Alain Terzian, pour l’ensemble de sa carrière, l’autre à Claudia Cardinale, à titre posthume (remis à sa fille Claudia Squitieri) et un troisième au cinéma Le Grand Rex à Paris.

Le palmarès

MEILLEUR FILM : Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson

MEILLEUR PREMIER FILM : Nino de Pauline Loquès

MEILLEUR RÉALISATEUR : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l’autre

MEILLEURE ACTRICE : Léa Drucker dans Dossier 137

MEILLEUR ACTEUR : Wagner Moura dans L’Agent secret

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE : Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE : Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE : Nadia Melliti dans La petite dernière

MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE : Théodore Pellerin dans Nino

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL : Jafar Panahi pour Un simple accident

MEILLEURE ADAPTATION : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l’autre

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE : Manuel Dacosse pour L’Étranger

MEILLEUR MONTAGE : Andy Jurgensen pour Une bataille après l’autre

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : Kangding Ray pour Sirāt

MEILLEURS DÉCORS : Judy Becker pour The Brutalist

MEILLEURS COSTUMES : Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir

MEILLEUR DOCUMENTAIRE : Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi & Fatma Hassona

MEILLEUR FILM D’ANIMATION : Arco d’Ugo Bienvenu

MEILLEURE SÉRIE (ou Mini-Série) : Adolescence

PRIX POUR L’ENSEMBLE D’UNE CARRIÈRE (à titre posthume) : Claudia Cardinale

PRIX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU CINÉMA Alain Terzian

PRIX DE LA MEILLEURE CONTRIBUTION À L’ART DU CINÉMA : Le Grand Rex - Paris