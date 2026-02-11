Le palmarès des Paris Film Critics Awards 2026

Le 11 février 2026
Une bataille après l’autre s’affirme comme le grand gagnant de cette édition et poursuit son triomphe... jusqu’aux Oscars ?
News : Les Paris Film Critics Awards ont dévoilé le palmarès de leur édition 2026 au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le dimanche 8 février à l’hôtel Royal Monceau de Paris.
Réunis au sein d’une académie composée de 130 journalistes et critiques de cinéma français, les votants ont notamment distingué Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, qui s’affirme comme le grand gagnant de cette édition en remportant quatre récompenses majeures : Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleure Adaptation et Meilleur Montage.
La cérémonie a également mis en lumière de nouvelles voix, à l’image de Pauline Loquès récompensée pour son premier film, Nino.
Léa Drucker est distinguée pour son interprétation dans Dossier 137, tandis que Wagner Moura est récompensé du prix du Meilleur Acteur pour L’Agent secret.
Raphaël Personnaz, reçoit le prix du Meilleur second rôle pour La Femme la plus riche du monde, tout comme Leïla Bekhti pour Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Un prix de la Meilleure série a également été décerné à la mini-série Adolescence.
Enfin, trois prix d’honneur ont été remis, l’un au producteur Alain Terzian, pour l’ensemble de sa carrière, l’autre à Claudia Cardinale, à titre posthume (remis à sa fille Claudia Squitieri) et un troisième au cinéma Le Grand Rex à Paris.
Le palmarès
MEILLEUR FILM : Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson
MEILLEUR PREMIER FILM : Nino de Pauline Loquès
MEILLEUR RÉALISATEUR : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l’autre
MEILLEURE ACTRICE : Léa Drucker dans Dossier 137
MEILLEUR ACTEUR : Wagner Moura dans L’Agent secret
MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE : Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE : Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde
MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE : Nadia Melliti dans La petite dernière
MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE : Théodore Pellerin dans Nino
MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL : Jafar Panahi pour Un simple accident
MEILLEURE ADAPTATION : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l’autre
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE : Manuel Dacosse pour L’Étranger
MEILLEUR MONTAGE : Andy Jurgensen pour Une bataille après l’autre
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : Kangding Ray pour Sirāt
MEILLEURS DÉCORS : Judy Becker pour The Brutalist
MEILLEURS COSTUMES : Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir
MEILLEUR DOCUMENTAIRE : Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi & Fatma Hassona
MEILLEUR FILM D’ANIMATION : Arco d’Ugo Bienvenu
MEILLEURE SÉRIE (ou Mini-Série) : Adolescence
PRIX POUR L’ENSEMBLE D’UNE CARRIÈRE (à titre posthume) : Claudia Cardinale
PRIX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU CINÉMA Alain Terzian
PRIX DE LA MEILLEURE CONTRIBUTION À L’ART DU CINÉMA : Le Grand Rex - Paris
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.