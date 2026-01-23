Dans ma bulle#672. Une ode à la Vieille. Rencontre avec Delphine Panique.

Le 23 janvier 2026
Vieille raconte la vie d’une femme âgée dans un futur proche où tout le monde est jeune, beau et parfait… dans lequel elle détonne complètement ! Râleuse et solitaire, elle n’a aucune retenue. Elle est tout sauf la gentille vieille dame qu’on s’attend à voir. Non, cette vieille-là est un concentré d’irrévérence, prête à secouer l’ordre établi avec une bonne dose d’humour grinçant et de sarcasme. Mais si tout semble lui passer au-dessus de la tête, elle cherche en réalité une attache à ce monde, à ses souvenirs de plus en plus nébuleux, à cette vie qui lui échappe. Elle a beau imaginer tous les scénarios possibles sur sa façon de mourir (une mort conne, tant qu’à faire), elle se surprend encore, à son âge, à rêver de voyages et du grand Amour.
À travers ce personnage sans filtre, Delphine Panique aborde la condition des femmes âgées et dénonce la façon dont la société les traite. Mais elle montre que la vieillesse est aussi faite de petites joies simples, de poésie et d’espoir.
Delphine Panique nous présente sa vieille, déterminée mais attachante, au micro de Fred Michel.
Une discussion enregistrée en décembre 2025, au SoBD, à Paris.
