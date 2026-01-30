Dans ma bulle #677. Les Fêtes Interconnectées de la BD à la bibliothèque Desnos de Montreuil. Statut et la rémunération des auteurices de BD

Initiées en réaction aux divers problèmes traversant le Festival d’Angoulême, les Fêtes Interconnectées de la BD est l’un des événements phare de cette fin janvier.

Portées par la collective Girlxcott, issue du mouvement massif de boycott de l’édition 2026 du Festival d’Angoulême, les Fêtes Interconnectées se dérouleront dans toute la France et même au-delà en Europe (Espagne, Belgique...).

Le 28 janvier, en guise de soirée inaugurale, La bibliothèque Robert-Desnos accueillait une table-ronde animée par la journaliste Lucie Servin, regroupant les autrices Sophie Darcq, Marie-Paule Noël et Elsa Abderhamani, pour un échange autour des sujets débattus par la profession, notamment statut et rémunération des auteur·ices de bande dessinée. L’occasion également de revenir sur les origines de la fronde et de la collective Girlxcott, en rappelant les différentes actions menées depuis l’automne 2025.

Une rencontre captée par Fred Michel, en janvier 2026 à Montreuil.