Dans ma bulle #677. Les Fêtes Interconnectées de la BD à la bibliothèque Desnos de Montreuil. Statut et la rémunération des auteurices de BD

Le 30 janvier 2026
- Dessinateurs : Sophie Darcq, Elsa Abderhamani
- Traducteur : Marie-Paule Noël
- Festival : Fêtes Interconnectées de la BD 2026
Initiées en réaction aux divers problèmes traversant le Festival d’Angoulême, les Fêtes Interconnectées de la BD est l’un des événements phare de cette fin janvier.
Portées par la collective Girlxcott, issue du mouvement massif de boycott de l’édition 2026 du Festival d’Angoulême, les Fêtes Interconnectées se dérouleront dans toute la France et même au-delà en Europe (Espagne, Belgique...).
Le 28 janvier, en guise de soirée inaugurale, La bibliothèque Robert-Desnos accueillait une table-ronde animée par la journaliste Lucie Servin, regroupant les autrices Sophie Darcq, Marie-Paule Noël et Elsa Abderhamani, pour un échange autour des sujets débattus par la profession, notamment statut et rémunération des auteur·ices de bande dessinée. L’occasion également de revenir sur les origines de la fronde et de la collective Girlxcott, en rappelant les différentes actions menées depuis l’automne 2025.
Une rencontre captée par Fred Michel, en janvier 2026 à Montreuil.
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.