Dans ma bulle #685. Tout ce que je ne t’ai jamais dit. Rencontre avec Maïté Grandjouan, à la librairie La Régulière

Le 14 février 2026
"Récit sur le deuil amoureux, le souvenir et l’absence, Tout ce que je ne t’ai jamais dit, paru au Fremok, est une traversée brûlante de lieux hantés par nos troubles intérieurs. Une méditation tourmentée, à la portée universelle, qui parvient à évoquer nos doutes et nos blessures par la seule force des images. Des mots apparaissent dans le décor. Les protagonistes sont hors-champ. « Je pense à toi tous les jours. » On navigue l’imaginaire à vif, emporté par un réalisme magique aux accents fauves, entre des paysages à l’encre et à la gouache, baignés d’une chaude lumière mais indiciblement menaçants".
Une rencontre en public animée par Fred Michel et enregistrée à la librairie La régulière, à Paris, en novembre 2025.
Galerie photos
