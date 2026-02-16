Mort de l’acteur Robert Duvall

Le 16 février 2026
Lauréat d’un Oscar en 1984, interprète fétiche du Coppola des années 70, également dirigé par Altman, Skolimowski ou Joel Schumacher, l’acteur et réalisateur Robert Duvall a tiré sa révérence.
News : Robert Duvall avait remporté en 1984 l’Oscar du meilleur acteur pour Tender Mercies de Bruce Beresford. Mais ce n’est pas pour sa prestation de qualité dans ce film mineur que l’histoire du cinéma retiendra son nom. Duvall, c’est avant tout l’un des comédiens emblématiques du Coppola des années 70, et donc du meilleur du Nouvel Hollywood. Deux personnages l’ont ainsi fait entrer dans la catégorie des grands seconds rôles du cinéma américain : Tom Hagen dans les deux premiers volets du Parrain (1972 et 1974), et le lieutenant Kilgore d’Apocalypse Now (1979). On se souvient aussi du réalisateur et acteur du Prédicateur (l’un de ses cinq longs métrages en tant que metteur en scène), sélectionné dans la section Un Certain Regard 1997 du Festival de Cannes, et qui proposait une subtile variation sur le thème du charlatanisme, près de quatre décennies après Elmer Gantry de Richard Brooks.
- © Paramount Pictures. All Rights Reserved.
Duvall avait débuté au cinéma en 1962, après un début de carrière télévisuelle. Il se fait notamment remarquer dans Du silence et des ombres (1962) de Robert Mulligan, La poursuite impitoyable (1966) d’Arthur Penn ou Les gens de la pluie (Coppola, 1969). Dans les années 70, on l’apprécie également dans MASH (1970) de Robert Altman et THX 138 (1971) de Steven Spielberg, ainsi que des films signés John Sturges (Joe Kidd, 1972) ou Sidney Lumet (Network, 1976). S’il tient avec brio des premiers rôles, comme dans le stupéfiant et méconnu Bateau phare (1986) de Jerzy Skolimowski, Robert Duvall est le plus souvent sollicité pour des personnages secondaires, qu’il campe avec brio, avec une prédilection pour les personnages sombres ou sournois. On a pu le retrouver, depuis les années 90, dans des œuvres aussi diverses que Chute libre (1993) de Joel Schumacher, La nuit nous appartient (2007) de James Gray et Les veuves (2018) de Steve McQueen. Robert Duvall nous a quittés le 15 février 2026 à l’âge de 95 ans.
