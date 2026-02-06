Dans ma bulle #680. Nos accords imparfaits. Rencontre avec Cécile Dupuis.

Une symphonie musicale et sentimentale, qui bascule entre réalité et imaginaire.

"Face A. Anton et Hélène vivent ensemble, dansent ensemble, écoutent de la musique ensemble, font tout ou presque ensemble : ils s’aiment. Elle est violoncelliste, il est livreur. Le temps s’écoule et, sans qu’ils ne s’en rendent compte, le silence commence à s’installer entre eux. Anton perd les mots et ne parvient plus à parler à Hélène, il ne sait plus lui dire qu’il l’aime. Il se réfugie dans sa musique et se retrouve seul dans un quotidien et un métier vide de sens. En perdant les mots, aurait-il perdu son lien à Hélène ? Se serait-il perdu lui-même ?

Face B. Au volant d’une vieille camionnette de livraison, Anton tombe en panne et découvre un dernier colis à l’adresse mystérieuse. La destinataire n’est autre qu’Hélène. Que fait-elle dans cette ville inconnue qui n’existe sur aucune carte ? Afin de livrer son colis à tout prix, il entame un étonnant voyage vers cette ville étrange des méandres de laquelle il aura du mal à s’extirper".

Rencontre avec Cécile Dupuis, au micro de Fred Michel.

Une discussion enregistrée en janvier 2026 à Paris.